El candidato a la alcaldía municipal Andrew Yang, junto al miembro del Concejo Municipal, Carlos Menchaca, realizaron una conferencia de prensa en Battery Park, para presentar una agenda integral que pretende expandir y reformar la democracia en la ciudad de Nueva York.

En sus primeras palabras Yang interpeló a la Junta de Finanzas de Campaña de la ciudad de Nueva York (CFB), para que investigue a su principal contendiente en la carrera, el Sr. Eric Adams, sobre “cuánto dinero de intereses especiales acumuló en violación de las leyes de financiación de campañas”.

A principios de la semana el New York Times realizó una publicación sobre el presidente del Condado de Brooklyn, por su recaudación de fondos en la que “repetidamente ha superado los límites de las leyes éticas y de financiamiento de campañas”, de ahí la demanda de Andrew Yang.

Según Yang, esto es opuesto a lo establecido por el CFB, debido a que, el sistema fue diseñado para equilibrar el financiamiento, de modo que la gente realmente pudiera confiar en sus candidatos, y no para “intereses especiales”.

Con la Estatua de la Libertad de fondo, símbolo de los neoyorquinos y el hijo de inmigrantes mexicanos, Carlos Menchaca, el candidato a la alcaldía Yang, dijo estar emocionado por expresar su interés en reformar el sistema democrático al pretender “realmente dar voz a la voluntad del pueblo”.

El plan presentado por Yang establece la expansión de la democracia como la “piedra angular” de nuestro sistema. Su principal interés destaca ampliar la edad para que los jóvenes neoyorquinos de 16 años y quienes no son ciudadanos, puedan obtener el derecho al voto.

Al realizarse estas reformas, la ciudad de Nueva York, estaría a la vanguardia a nivel nacional, al establecer propuestas esenciales e inclusivas.

Otros dos aspectos que se destacan en el plan es la ampliación del voto de las personas detenidas en Rikers Island, como un sistema más inclusivo y exigir un compromiso cívico educativo en los estudiantes.

Este proyecto de ley fue presentado por el senador estatal de Nueva York, Brad Hoylman, que pretende reducir la edad para votar a 16 años y requiere que los estudiantes reciban educación cívica y se les dé la oportunidad de registrarse para votar en el salón de clases.

“Se debe permitir a los jóvenes votar a partir de los 16 años para transformar cada escuela secundaria en Nueva York en un semillero de la democracia. Se debe permitir a los residentes permanentes legales a votar porque los inmigrantes forman el núcleo de nuestros barrios y comunidades: deberían tener voz en el futuro de nuestra ciudad”, dijo Andrew Yang.

Los adolescentes históricamente han visto con recelo y mantenido cierto distanciamiento con la política, por ello, la importancia de entablar conexiones con este sector de la población neoyorquina.

Promover la participación cívica en adolescentes, significa mantener una conexión entre las opiniones que afectan su vida social, económica, religiosa, cultural y política, y de este modo, que sus voces y demandas sean escuchadas, pero no solo escuchadas, sino también de una u otra manera atendida.

Al continuar con su alocución sobre el sistema democrático en la ciudad y sus compromisos de llegar a ser electo, el ex candidato presidencial, expresó la “necesidad de invertir en nuestra democracia en un nivel más alto”.

Este proyecto de ley presentado por el concejal Ydanis Rodríguez y respaldado por el concejal Carlos Menchaca, establece que se permitiría a los residentes permanentes que su voz sea escuchada al tener derecho al voto en las elecciones locales de la ciudad de Nueva York.

“Andrew Yang cree en el poder del pueblo, entonces, ¿por qué no ampliar la capacidad de que más personas participen en nuestra democracia? La democracia no puede existir, no puede crecer, no puede sobrevivir, no puede prosperar sin participación, y el anuncio de hoy permitirá que más personas tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas”, destacó el concejal Carlos Menchaca.

Las personas que no son ciudadanos en los Estados Unidos, pero que posean un documento legal de residencia permanente o estén autorizados para trabajar podrían ejercer su derecho al voto en las elecciones de la ciudad de Nueva York.

Para poder votar la persona debe haber permanecido durante 30 días consecutivos o más, antes de la fecha del ejercicio democrático de derecho al voto.

Quienes sean residentes en menos de los 30 días de celebradas las elecciones, no califican para registrarse como electores.

Antes de votar, los electores primero tienen que haber cumplido con todos los requisitos de registro, según lo dispuesto en la junta electoral de la ciudad de Nueva York para registrar nuevos votantes. Es decir, bajo el mismo método utilizado actualmente.

Este proceso solo lo pueden realizar las personas que son residentes de la ciudad de Nueva York, y se encuentren en alguno de los 5 Condados.