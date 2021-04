Restaurantes hispanos podrán participar gratis en el NYC Restaurant Week To Go

By

En un esfuerzo por estimular la industria local de restaurantes, NYC & Company anunció una reiteración especial de invierno de su exclusivo programa NYC Restaurant Week.

La nueva iniciativa, llamada “NYC Restaurant Week To Go” o su equivalente en español “Semana del Restaurante para llevar de NYC”, invita a los establecimientos gastronómicos de los cinco condados a participar en este icónico programa, sin costo alguno.

El programa, que se llevará a cabo del 25 al 31 de enero, con una prórroga opcional de una semana del 1 al 7 de febrero, incluirá una amplia gama de restaurantes, desde cenas sofisticadas hasta informales, que ofrecerán una entrada y al menos un acompañamiento para el almuerzo / o cena por el precio de $20.21 (veinte dólares con veintiún centavos), en conmemoración del nuevo año, ofreciendo no solamente un valor increíble, sino que también celebra lo mejor de la escena culinaria de la ciudad de Nueva York.

La iniciativa, cuya relevancia se centra en servicios de comida para llevar o entrega a domicilio, invita a los restaurantes de los cinco condados a ofrecer a los neoyorquinos un valor excepcional, al mismo tiempo que alienta a la comunidad a cumplir con el deber cívico de apoyar a estas empresas de la ciudad durante estos momentos difíciles, mientras los servicios dentro de los establecimientos se encuentren suspendidos debido al Covid-19.

Los impuestos, los gastos de envío y las propinas son adicionales al precio de la comida del restaurante.

En diálogo consultivo con el comité de restaurantes de NYC & Company (incluida la presidenta del comité Tracy Nieporent) y The Coalition for NYC Hospitality & Tourism Recovery (incluido el asesor de la Coalición y ex presidente de la junta directiva de NYC & Company Tim Zagat y el copresidente de la Coalición Danny Meyer), la organización acordó llamar a los restaurantes interesados, invitándolos a inscribirse ahora y así participar en el programa de invierno diseñado para destacar la posición de la ciudad de Nueva York como la perpetua capital gastronómica del mundo.

Los participantes pueden registrarse aquí (here). La inscripción cierra el lunes 11 de enero.

“A pesar de que todavía estamos en medio de esta pandemia, nunca ha sido más importante apoyar a la extraordinaria industria de restaurantes que durante tanto tiempo ha convertido a la ciudad de Nueva York en capital gastronómica, así como ha generado empleos que sostienen a innumerables familias.

Advertisement

Reavivar a los restaurantes locales y a sus trabajadores, a medida que recorren estos tiempos difíciles, es esencial ahora más que nunca.

Invitamos a los neoyorquinos a involucrarse ‘Todos con Nueva York’ ordenando sus comidas o haciendo sus pedidos para llevar durante la 'NYC Restaurant Week To Go'”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Mastercard servirá como patrocinador del programa y proporcionará a los tarjetahabientes registrados un crédito de $10 en el estado de cuenta por cada transacción de $20.21 o más en los restaurantes participantes.

Los restaurantes pueden comunicarse con [email protected] para obtener más información.