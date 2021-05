Estados Unidos alcanzó este martes la vacunación completa del 50 % de su población adulta, a la vez que continúa el descenso en el número de contagios y muertes diarias por la covid-19 en la batalla contra la pandemia que deja ya más de 590.000 fallecidos desde el comienzo del pasado año.

Según los datos del Centros de Prevención y Control de Enfermedades, el 50 % de la población ya está completamente vacunada, lo que supone más de 129 millones de personas; mientras que el 61,6 %, más de 158 millones, tiene al menos una dosis de los sueros disponibles ya inyectada.

En rueda de prensa, Andy Slavitt, uno de los asesores principales de la Casa Blanca contra la pandemia, remarcó este martes que el dato supone "un enorme hito" en los esfuerzos de vacunación en el país.

"Ese número era apenas del 1% cuando llegamos", indicó Slavitt en referencia a la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden el pasado 20 de enero.

Tune in now for this afternoon’s COVID-19 briefing with Dr. Fauci, Dr. Nunez-Smith, Dr. Walensky, and Andy Slavitt. https://t.co/6KLNbkKBwU

— White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) May 25, 2021