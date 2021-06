El festival de cine de Tribeca rinde homenaje este fin de semana a "Juneteenth", el día que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, con una serie de películas, actividades culturales y charlas donde se aborda el cine y afroamericano.

Con motivo de esta festividad, Tribeca proyectará 10 cortometrajes de directores negros, indígenas o de otras minorías étnicas dentro del programa "Rising Voices" (Voces que se alzan, en español), así como cuatro documentales de cuatro directoras afroamericanas, entre otras cintas.

Como parte del homenaje a esta fecha en la que se conmemora la abolición de la esclavitud en el estado de Texas y que se celebra desde el 19 de junio de 1865, el festival ha creado un premio para reconocer las voces que defienden la justicia social y que este año recayó en la escritora y activista de Nueva York Stacey Abrams.

"La destinataria inaugural de este año es Stacey Abrams; por su destacado liderazgo, servicio y compromiso en la lucha contra las injusticias a través de su trabajo como líder política, activista por el derecho al voto y novelista", aseguró el festival en un comunicado.

"Juneteenth" -apocopamiento en inglés de "June nineteenth" (19 de junio)- conmemora la fecha del 19 de junio de 1865, cuando un general de la Unión, Gordon Granger, leyó en Galveston (Texas) una orden federal que declaraba la libertad de los esclavos negros, dos años y medio más tarde de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación.

