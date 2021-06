El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que declara el 19 de junio, conocido como "Juneteenth", como un nuevo día festivo de alcance federal para conmemorar el fin de la esclavitud en el país.

La Cámara de Representantes aprobó el texto con 415 votos a favor y 14 en contra (todos ellos republicanos) después de que el martes hiciese lo propio el Senado, en ese caso por unanimidad.

El proyecto de ley pasa ahora a la Casa Blanca para la rúbrica del presidente, Joe Biden, que podría firmarla este sábado, en el 156 aniversario de "Juneteenth", o incluso antes.

Our legislation is moving to President Biden’s desk. This victory recognizes our nation’s original sin of slavery and recommits us to our fight for justice and equity. #JuneTeenth2021 pic.twitter.com/oZA0gyPNba

— Ed Markey (@SenMarkey) June 16, 2021