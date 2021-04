El primer día del año, el 1 de enero de 2021, "Ratatouille: El Musical de TikTok" asombró a todo el mundo con su creatividad musical y narrativa, elementos digitales que utilizan las funciones de edición de TikTok, y un elenco idílico.

Inspirado en la película animada de 2007, "Ratatouille", todo comenzó con una melodía pegadiza sobre Remy, el personaje principal, que Emily Jacobsen, una maestra de Westchester, creó por diversión y compartió a través de TikTok.

Muy pronto, el video de Jacobsen influyó una moda viral en TikTok que luego hizo realidad el musical.

“¿Realmente sucedió esto? No me voy a despertar de este sueño eterno”, dijo Jacobson en una entrevista con Inside Edition Digital.

Este musical al estilo de Broadway encontró formas de unir a los que están creando desde casa, especialmente en un momento en que la comunidad de Broadway permanece distante.

Con el personaje principal Remy como narrador y el diálogo entrelazado con números musicales colaborativos originales, "Ratatouille: El Musical de TikTok" fue verdaderamente impresionante.

Para recaudar fondos para The Actor's Fund, el musical obtuvo más de $1 millón en la venta de entradas en su noche de estreno para compartir con actores y artistas en y fuera de Broadway con dificultades durante estos tiempos.

"Estoy encantado de que hayamos comenzado el Año Nuevo con este evento sísmico que claramente está brindando tanta alegría. Nuestro agradecimiento a los productores, creadores, artistas y todos los miembros de la comunidad de TikTok que se unieron tan rápido para que todo sucediera tan maravillosamente", dijo Joseph P. Benincasa, presidente y director ejecutivo de The Actors Fund, en un comunicado.

El musical continuó siendo transmitido en TodayTix durante tres días, una oferta por un tiempo limitado de 72 horas para participar en este momento histórico.

Con un programa virtual que honra a los creadores y al elenco, un cruce entre la plataforma mundial moderna de redes sociales TikTok y el clásico Broadway era indudablemente innovador y emblemático de los tiempos.

"Este es el ejercicio más increíble en un desarrollo de audiencia y un desarrollo de creadores", dijo el productor ejecutivo Greg Nobile.

El elenco repleto de estrellas incluyo a Wayne Brady (Django), Tituss Burgess (Remy), Kevin Chamberlin (Gusteau), ganador del premio Tony André De Shields (Ego), Andrew Barth Feldman (Linguini), nominado al premio Grammy Adam Lambert (Emile), ganadora del premio Tony Priscilla Lopez (Mabel), nominada al premio Tony Ashley Park (Colette), Owen Tabaka (Young Ego) y tres veces nominada al Tony Mary Testa (Skinner), con Cori Jaskier, Talia Suskauer, Nikisha Williams, JJ Niemann, John Michael Lyles, Raymond J. Lee y Joy Woods como conjunto.

“Durante años, todo el mundo me ha dicho que me parezco al chico de Ratatouille. Mi amigo Nathan Fosbinder, que escribió la canción también titulada 'Anyone Can Cook', me dijo '¿la cantarás para TikTok?' y dije 'Claro'. Se siente como una profecía que se está cumpliendo de que estoy interpretando este rol”, compartió Andrew Barth Feldman, anterior protagonista de “Dear Evan Hansen”.

El actor de Disney y artista de teatro musical Kevin Chamberlain básicamente se hizo parte del show naturalmente cuando escribió una canción basada en el TikTok original de Jacobsen como parte de la moda.

"Creo que soy el único que escribió una canción y está interpretando su propia canción en esto", compartió Chamberlain.

A medida que la moda continuó a través de TikTok, Danny Bernstein, Gabbi Bolt, RJ Christian, Nathan Fosbinder, Sophia James, Katie Johantgen, Daniel Mertzlufft, Alec Powell, Blake Rouse y Kate Leonard compusieron y agregaron más canciones a esta inesperada creación musical.

Broadway Sinfonietta, un colectivo de 20 músicas femeninas y, en su mayoría, mujeres de color, interpreto la partitura, una celebracion de diversidad.

El compositor y arreglista Daniel Mertzlufft creó las orquestaciones detrás de las canciones y más música, coreografías, escenografías, y más para el espectáculo.

Desarrolladores creativos Michael Breslin y Patrick Foley reunieron todas las ideas introducidas en el mundo digital e incluyeron al nominado al Tony, Jeremy O, como productor ejecutivo.

El equipo original también incluyó a la coreógrafa Ellenore Scott, la orquestadora Macy Schmidt, el diseñador de video David Bengali, el escenógrafo Chris Routh, la directora musical Emily Marshall, el coreógrafo asociada Jeffrey Gugliott, la consultora de vestuario Tilly Grimes, los copistas musicales Jessie Rosso y Geoffrey Ko, el productor de audio Michael J. Moritz Jr., la mezcladora de audio Angie Teo, el director de escena Cody Renard Richard y la entrenadora de dialectos Amy Jo Jackson.

Una vez que Broadway vuelva a la vida en junio del 2021, el público ya espera ver el espectáculo producido para el teatro.

Con colaboradores en línea y fuera de línea, y un equipo con una infinita imaginación, pasión, y amor por Broadway, "Ratatouille: El Musical de TikTok" fue un regreso nostálgico y poco convencional al escenario que será recordado siempre en los años por venir.