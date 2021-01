Harris dimite como senadora antes de investidura como vicepresidenta de EE.UU.

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, dimitió este lunes formalmente de su puesto como senadora de la Cámara Alta del país, donde ha ejercido durante los últimos cuatro años.

Un asistente de Harris confirmó que Harris envió este lunes su carta de renuncia al gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo estado ha representado en los últimos cuatro años en el Senado.

"Querido gobernador Newson: Renunció aquí como senadora del estado de California, efectivo el 18 de enero de 2021 a las 12.00 pm EST (17.00 hora GMT). Al asumir mis deberes como vicepresidenta de Estados Unidos, me gustaría agradecer a la gente de California por el honor de haberlos servido en el Senado de EE.UU. en los últimos cuatro años", indicó Harris en la misiva.

El miércoles Harris jurará el cargo como la primera mujer que accede a la Vicepresidencia del país, un hito que irá acompañado por el hecho de que es la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático en convertirse en vicepresidenta.

Harris, que ha sido también la primera mujer afroamericana en servir como senadora representando a California, ganó el escaño en noviembre de 2016, después de haber sido fiscal general en este estado.

Newsom ha designado al secretario de Estado de California, Alex Padilla, para sustituir a Harris en el Senado, una cámara que lidera el vicepresidente del país, con lo que la ya exsenadora se encargará de presidirla una vez que jure su nuevo cargo el miércoles.

