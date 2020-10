Trump critica a gobernadora blanco de secuestro y público grita: enciérrenla

El presidente Donald Trump criticó este sábado a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, durante un mitin en ese estado, donde la multitud congregada gritó "enciérrenla".

"Tienen que lograr que su gobernadora reabra el estado, ¿bien?", dijo Trump en un mitin en Muskegon.

Al mencionar a la política demócrata, las miles de personas congregadas, muchas con máscaras faciales, pero sin respetar la distancia social recomendada para protegerse de la covid-19, comenzaron a gritar.

Y Trump siguió: "Lograr que las escuelas abran, las escuelas tienen que estar abiertas, ¿verdad?".

Entonces el público comenzó a gritar "lock her up" (enciérrenla), una expresión que se popularizó en la campaña de 2016 en los mítines de Trump en referencia a su entonces rival en los comicios, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

This is exactly the rhetoric that has put me, my family, and other government officials’ lives in danger while we try to save the lives of our fellow Americans. It needs to stop. https://t.co/EWkNQx3Ppx

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) October 17, 2020