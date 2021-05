La violencia armada en Nueva York continúa en aumento y, tras el tiroteo a plena luz del día en Times Square atribuido a una disputa este sábado, las cifras semanales de víctimas por este tipo de sucesos duplicaron las de las mismas fechas del año pasado, de acuerdo a la Policía local.

Las autoridades registraron 36 tiroteos que dejaron 43 víctimas la semana pasada, más del doble en comparación con el mismo periodo del año pasado, coincidiendo con las fechas en las que comenzó una ola de violencia en la ciudad en paralelo a a la crisis del coronavirus.

El tiroteo de Times Square dejó heridas a tres viandantes, incluida una niña de 4 años, y ha generado un cruce de declaraciones entre los responsables políticos, las fuerzas del orden y los aspirantes a alcalde sobre las causas de la creciente violencia con armas y su posible solución.

Solo el mes de abril hubo 149 incidentes de violencia armada en la Gran Manzana, prácticamente el triple que en ese tramo de 2020, y ya van 451 desde que comenzó el año, un 86 % más interanual, cifras alarmantes de cara a un verano en el que se espera una vuelta del turismo para reactivar la economía.

Recently, @NYPD105Pct cops responded to a 9-1-1 call for a man “slumped” in a car.

What they found ➡️ a man asleep with a loaded gun in his lap.

The gun ➡️ stolen from Virginia.

The driver ➡️ on parole for a previous weapons charge.

The results ➡️ ⚠️ARRESTED pic.twitter.com/cRWfgZ03KN

— Commissioner Shea (@NYPDShea) May 10, 2021