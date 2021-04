El círculo vicioso de la violencia en la ciudad de Nueva York

Durante décadas el tema de la violencia en la ciudad de Nueva York se remite a esa encrucijada pandémica que las autoridades no han podido erradicar, creando un círculo vicioso, porque siempre se repite la misma historia.

Las cifras son alarmantes y las experiencias desgarradoras. Cada día, mes o año se superan a sí mismos, y los informes de organizaciones en contra de la violencia en la

ciudad de Nueva York, concluyen sobre una esfera cíclica, que tarde o temprano,

tienen un punto de inflexión: educación.

Este fin de semana los oficiales del NYPD reportaron al menos 15 tiroteos, la mayoría

de ellos en Brooklyn, El Bronx y Queens, quienes, a su vez, por varios años,

representan los mayores índices de violencia armada u organizada en la ciudad.

Los datos recopilados por organizaciones en la ciudad de Nueva York muestran que la

violencia armada contribuye a la delincuencia en todos sus ámbitos, en las

desigualdades y odios raciales que han tenido un aumento significativo, en el tráfico de

drogas, en la violencia sistémica, la falta de empleo, entre otros problemas sociales que

encara la ciudad.

Se produce entonces, un círculo vicioso en la vida de las personas, especialmente jóvenes entre 14 y 22 años.

Cuando se requiere de un cambio, es necesario mantener un compromiso firme,

apostando esencialmente a realizar nuevas acciones.

“A partir de acciones similares siempre se obtienen resultados previsibles”, y en la

ciudad de Nueva York se han creado varias, sin resultados positivos.

Tanto la alcaldía municipal, como el NYPD han sugerido diversos métodos, para al

menos disminuir la violencia, pero ninguno de ellos ha atacado el problema de raíz, o la

causa directa a tales problemas.

Lo que no se debe hacer ante este ciclo de violencia, es alimentarla con más violencia,

sino crear nuevas alternativas que ofrezcan resultados positivos y salir de esa debacle

que por años ha dejado luto y dolor en las familias neoyorquinas.

Cifras de la violencia en la ciudad de Nueva York

En la ciudad de Nueva York la escalada de violencia por armas de fuego está latente,

los datos estadísticos del Departamento de Policía muestran un aumento significativo.

Quizás, algunas personas sean más escépticos con los datos que ofrece la policía y

consideren que ellos mienten, pero quienes tienen instalado en su celular la “Aplicación

móvil Citizen”, reciben periódicamente notificaciones en tiempo real de tiroteos, asalto

con armas de fuego o armas blancas, etc., incluso los mismos usuarios transmiten a

través vídeos sobre tal situación.

Los datos son reales, y las cifras alarmantes, para el mes de marzo de 2021, la ciudad

de Nueva York experimentó aumentos en los índices principales de delitos, con la

excepción de robos.

El índice general de delitos aumentó un 2,4% en comparación con marzo de 2020,

impulsado por un aumento del 36% en los asesinatos (34 frente a 25) y un aumento del

35,1% en el hurto mayor de vehículos (666 frente a 493).

Hubo una disminución del 11,8% en robos (842 frente a 955) en marzo de 2021, y una

reducción del 8,5% en robos (919 frente a 1004) en comparación con el año anterior.

El asalto criminal experimentó un aumento del 0,9% en comparación con marzo de

2020 (1643 frente a 1629), y los incidentes de disparos aumentaron en un 76,8% en

comparación a marzo de 2020.

Según el NYPD, la lucha contra la violencia armada en la ciudad de Nueva York sigue

siendo un enfoque central, por ello, para el mes de marzo de 2021, hubo 492 arrestos

por armas de fuego en toda la ciudad. Este es un aumento del 66,8% en comparación

con marzo de 2020.

Las zonas de El Bronx y Brooklyn siempre están a la cabeza con los mayores índices

de violencia y arresto, respectivamente. Estos mismos lugares son donde existe una

mayor presencia policial, bajos niveles educativos y pocos o mínimos programas

sociales que construyan una resistencia a la violencia.

“Nuestros investigadores y agentes de policía que trabajan duro son implacables en la

búsqueda de la seguridad pública para todos los neoyorquinos”, dijo el comisionado de

policía Dermot Shea en su último informe presentado.

Después de un fin de semana marcado por la violencia en la ciudad de Nueva York, los

familiares lloran a las víctimas, las autoridades crean reuniones de urgencia para

intentar crear soluciones, pero “nada cambia”.

Es una constante en la que la ciudad podría sustancialmente reducir el número de

fallecidos, si realmente lo deseara. Lo que también muestra un círculo vicioso en las

instituciones, propio del sistema que sigue estancado en una rutina previsible.

¿Por qué se da la violencia en la ciudad de Nueva York?

La violencia en la ciudad de Nueva York, es el efecto de la violencia engendrada que

finaliza con consecuencias fatales y vidas perdidas. Es un flagelo que continuará,

mientras siga afectando a las personas que la padecen.

Históricamente en Nueva York el inicio del verano trae consigo un aumento en la

criminalidad, lo especialistas lo atribuyen a que las personas pasan una mayor cantidad

de tiempo al aire libre.

Esta situación se agravó aún más por las restricciones establecidas por la pandemia de

COVID-19 desde la primavera del 2020.

El Centro de Leyes de Giffords, realizó una investigación donde determinó que durante

la pandemia del COVID-19 las ventas de armas de fuego aumentaron.

La ciudad de Nueva York no es ajena a esa realidad, donde se ha visto un incremento

en los arrestos por armas de fuego, los tiroteos y los delitos de odio.

Algunos especialistas creen que el aumento de la compra de armas en medio de la

pandemia del COVID-19, se debió a las crecientes manifestaciones en contra del

racismo y el abuso policial.

Si bien, estamos hablando de la violencia en la ciudad de Nueva York, es muy

importante tener las cifras a nivel nacional porque algunas personas, por ejemplo,

podrían obtener arma de fuego en algunos de los estados vecinos, lo que repercutirá

directamente en el estado y la ciudad de Nueva York por el tráfico ilegal de armas.

Una investigación del Washington Post destaca que hubo una avalancha en la compra

de armas en el 2020, alrededor de 23 millones en el transcurso del año, lo que

representa un aumento del 64 por ciento con respecto a las ventas de 2019, según

datos federales sobre verificaciones de antecedentes de armas.

“Las cifras de 2020 incluyen compras de más de 8 millones de personas que por

primera vez adquirieron un arma de fuego, según la National Shooting Sports

Foundation, un grupo comercial”.

El alcalde Bill de Blasio en varias de sus conferencias de prensa matutinas ha

manifestado que las dificultades económicas, sociales y políticas en las zonas más

vulnerables de los cinco Condados, junto con el estrés de aguantar el virus, son los

principales factores del aumento de la violencia y la violencia armada.

Por su parte el Comisionado del Departamento de Policía de la ciudad, Dermot Shea,

ha señalado que la liberación de los presos de las cárceles en medio de la pandemia y

las nuevas regulaciones sobre la policía, incluida la “prohibición de los estrangulamientos”, como los posibles principales factores de la creciente violencia.

Dermot Shea, ha argumentado también, que la nueva ley de finanzas del estado

paulatinamente ha venido erosionando las mejoras históricas de la ciudad en materia

de seguridad pública, advirtiendo que la ley permite dejar en libertad a los “delincuentes

violentos”.

En resumen, ninguno de los funcionarios o autoridades electas asume el problema de raíz.

Iniciativas de organizaciones en la ciudad de Nueva York

Organizaciones sociales en la ciudad de Nueva York han tratado de frenar esta ola de

violencia en los barrios más vulnerables. No obstante, demandan invertir mayores recursos en este tipo de organizaciones, que, según ellas, por el trabajo que realizan han disminuido la violencia hasta en un 40 por ciento.

“Le dijimos a los filántropos, a las fundaciones, a las corporaciones y a los funcionarios

de gobierno, que, si no invierten más recursos en las comunidades que han sido

atacadas por el coronavirus, la brutalidad policial, el desempleo y por la pobreza, el

aumento de la violencia iba a suceder”, dijo una de las integrantes de la organización

Save our Streets, durante una conferencia de prensa en Brooklyn.

Para la policía la retórica y solicitudes de “desfinanciar la policía, deshacerte de la

policía, abolir la policía, eso tiene que terminar, eso tiene que parar, dijo el jefe de

departamento del NYPD, Terence A. Monahan a una radio local de la ciudad.

Necesitamos encontrar un término medio de policías y comunidades, trabajando juntos

para manejar muchos de estos problemas aquí, agregó.

Dos de las organizaciones sociales en contra de la violencia armada en la ciudad de

Nueva York Save our Streets y Guns Down, Life Up, han creado una serie de

propuestas y los testimonios de sus integrantes son cada vez más alentadores.

“Muchas personas que conozco recibieron disparos o murieron por estar en el lugar

equivocado en el momento equivocado en Harlem. No conozco personalmente a las

personas que disparan, pero conozco a las multitudes, las personas involucradas en la

violencia de las pandillas. Desde que estoy en Guns Down, Life Up, me doy cuenta de

que no tienes que recurrir a un arma ni a la violencia para hacerte entender”, explica

parte del testimonio de Rashaad Lucas, embajador de la organización Guns Down, Life

Up.

Guns Down, Life Up, por ejemplo, ha creado una serie de soluciones y programas que

podrían disminuir aún más la violencia y en los que la ciudad debería invertir:

Oportunidades para que los jóvenes participen en actividades deportivas, danza y artes

como parte de una estrategia integral de prevención de la violencia y mentores para

ayudar a guiar a los jóvenes hacia decisiones positivas.

Para no crear un círculo vicioso de la violencia, los miembros de la comunidad con

experiencia previa se conectan con los jóvenes después de una incidencia de violencia

y, siguiendo el modelo Cure Violence, los apoyan para encontrar alternativas al ciclo de

represalias.

Así mismo, crear soluciones de organizaciones comunitarias en toda la ciudad de Nueva York para extender la prevención y la curación más allá de los muros del hospital y hacia las comunidades.

Save Our Streets (SOS), otra de las organizaciones influyentes dentro de la

comunidad, busca acabar con la violencia armada a nivel de vecindario cambiando las

normas locales. Los vecinos e integrantes junto a los expertos ofrecen soluciones y

alternativas.

El núcleo del programa consiste en interruptores de violencia con conocimiento de

primera mano de la vida, en la calle y las pandillas que usan sus malas experiencias

para mediar en los conflictos antes de que se intensifiquen.

La organización trabaja en asociación con organizaciones locales y líderes religiosos,

realizan frecuentes eventos comunitarios junto con respuestas rápidas a tiroteos

individuales, enviando el mensaje de que la comunidad no tolerará la violencia.