La CBP inaugura una gran instalación para procesar inmigrantes en la frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la apertura de una instalación de ocho hectáreas en Donna, en el estado de Texas, cuyo propósito fundamental es procesar a inmigrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

La agencia indicó en un comunicado que “la instalación es impermeable, tiene clima controlado y se espera que proporcione amplias áreas para alimentación, descanso e higiene personal”.

De acuerdo con el texto, el diseño de la nueva instalación, de 160.000 pies cuadrados (ocho hectáreas) y que se asienta en un terreno de 45 acres (18 hectáreas), “representa una mejora considerable respecto a instalaciones previas” de su tipo.

La instalación temporal fue construida para brindar capacidad de procesamiento al Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza mientras el centro permanente de procesamiento centralizado en McAllen es renovado.

La agencia señaló que desde abril de 2020 ha detectado un creciente número de personas que han llegado hasta la frontera debido al deterioro de las condiciones económicas en sus países de origen debido a la pandemia de la covid-19 y a desastres naturales como los huracanes Iota y Eta, que asolaron parte de Centroamérica.

U.S. Customs and Border Protection @CBP #RGV today announced the opening of a soft-sided facility in Donna, Texas. The facility’s primary purpose is to safely process individuals in U.S. Border Patrol custody. https://t.co/muY1NNoqDm pic.twitter.com/C9W47mF6PX

— CBP RGV (@CBPRGV) February 9, 2021