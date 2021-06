Con marchas y música, Estados Unidos conmemorará este sábado el "Juneteenth", que recuerda el fin de la esclavitud y que acaba de adquirir la categoría de festivo nacional.

Las marchas llevan décadas celebrándose en algunas ciudades de EE.UU., como Washington y Atlanta, pero este año tendrán un sabor especial por la declaración como feriado del "Juneteenth", un juego de palabras con el mes de junio y la pronunciación de 19 en inglés.

El jueves pasado, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una ley aprobada esta semana por el Congreso que convierte el "Juneteenth" en festivo, lo que supone un reconocimiento de toda la nación al dolor que ha arrastrado la comunidad negra por la esclavitud.

Juneteenth marks both the long, hard night of slavery and subjugation – and the promise of that brighter morning to come. It’s a day of profound weight and power. Today and every day, we must work to ensure our nation finally lives up to its promise of equality for all. pic.twitter.com/DmWADwwhKU

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021