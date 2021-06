El presidente Joe Biden aclara que no vetará plan de infraestructuras si es aprobado por el Congreso, pese a haber advertido a los republicanos de que no lo firmaría si no va unido a un paquete de gasto social.

En un comunicado, Biden recordó que el jueves durante una rueda de prensa para presentar el acuerdo logrado entre demócratas y republicanos para impulsar un plan de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares dijo que no lo firmaría si no iba vinculado con el paquete de gasto social.

"Esa declaración comprensiblemente enfadó a algunos republicanos que no ven los dos planes vinculados, ellos esperan derrotar el Plan de Familias (paquete de gasto social) y no quieren que su apoyo al plan de infraestructuras sea visto como una ayuda para la aprobación" de la iniciativa de gasto social, indicó el mandatario.

The bipartisan infrastructure framework would be good for the economy and good for our people.

We need both this and the American Families Plan — it was always my hope to reach a bipartisan deal on infrastructure while seeking to pass my Families Plan through reconciliation.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2021