Andrew Yang recibe apoyo de asiáticos, pero con bajo perfil entre latinos y negros.

Desde que Andrew Yang anunció su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, su popularidad aumentó de manera significativa, hasta el punto que varias encuestas lo colocaron como el favorito de los neoyorquinos.

Un primer lugar que, mientras se acerca el próximo 22 de junio, día de las elecciones primarias, ha sido desplazado por Eric Adams.

El apoyo hacia Yang por parte de varios políticos asiático-estadounidenses en los últimos días ha venido tomando mucho auge, lo que, en definitiva, posibilita un aumento de popularidad dentro de esa comunidad.

Recientemente, John Liu, el primer asiático-estadounidense elegido para un cargo en toda la ciudad, expresó su apoyo a Andrew Yang durante una conferencia de prensa en City Hall Park, un respaldo muy ansiado entre los candidatos asiáticos en la ciudad de Nueva York.

“Andrew Yang es el asiático-americano más escuchado en los Estados Unidos”, dijo John Liu, a quien consideró como el “candidato ideal” para ayudar a salir de la crisis por la que atraviesa la ciudad de Nueva York.

Con poco menos de un mes para elegir al sucesor del alcalde Bill de Blasio, el ex candidato presidencial Andrew Yang, también ha recibido varios respaldos de políticos prominentes de la comunidad asiática, especialmente de la zona de Queens.

Semanas atrás recibió el respaldo de la representante de Queens ante el Congreso estadounidense Grace Meng. En una conferencia de prensa en una escuela de Queens, dijo que su principal argumento de este respaldo está basado en la voluntad popular de sus vecinos, al ver en Yang “alguien que les da una esperanza”, explicó Meng.

Otro importante respaldo que recibió Yang a mediados de enero fue el de Ron Kim, el primer y único coreano-estadounidense elegido para la Asamblea del estado de Nueva York. Su apuesta hacia él es porque “defiende políticas audaces y tiene la capacidad de sacar a los neoyorquinos de la pobreza”.

En la ciudad de Nueva York la comunidad asiática representa alrededor del 15% de la población y una parte muy considerable del electorado, con alrededor del 8% de los votantes.

Teniendo como principales bastiones las zonas de Flushing y el Barrio Chino de Manhattan, con menor cantidad de electores, pero no menos importante, también se incluye la zona de Sunset Park, en Brooklyn.

Poco respaldo en la comunidad latina y negra

Dos de las comunidades con una gran cantidad de electores, es la latina y la negra, quienes han decidido apoyar a otros candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, recibiendo un mayor respaldo, el presidente del Condado de Brooklyn, Eric Adams.

Sin embargo, Andrew Yang ha recibido el respaldo de dos políticos de origen latino como lo es, el concejal de Brooklyn, Carlos Menchaca y el representante de El Bronx ante el Congreso de los Estados Unidos, Ritchie Torres.

Torres fue uno de los primeros en anunciar su respaldo formal a Yang, incluso al momento de anunciar su candidatura el pasado 14 de enero sorprendentemente apareció a su lado, revelando que estaba en la conferencia de prensa como “copresidente de su campaña”.

En una entrevista con Impacto Latino, el concejal Menchaca había expresado su apoyo a Dianne Morales por estar más ligada a su tendencia ideológica y su campaña sobre desfinanciamiento de la policía.

“Yo me acercaba a entender más y apoyar las ideas de Dianne Morales en su campaña. Habla mucho de las cosas que yo he venido hablando y me da inspiración para poder aportarle a ella toda mi experiencia, por los 7 años que llevo en el Concejo Municipal y sé que ella no tiene esa experiencia”, dijo Menchaca en la entrevista.

Desfinanciar al NYPD es una iniciativa con la que Andrew Yang no comulga. Ha declarado en varias ocasiones “no estar de acuerdo”, pero Menchaca en una conferencia de prensa, manifestó que su apoyo hacia Yang, se basa en los programas propuestas de renta básica y la creación de un banco público para neoyorquinos de bajos ingresos.

“Compartimos muchos valores que están arraigados en traer las voces de la comunidad a la mesa para dar forma a las políticas públicas”, dijo Menchaca al momento de anunciar su respaldo.

Varios funcionarios políticos ven con recelo la candidatura de Yang, y dentro de los políticos con mayor influencia en la comunidad latina se encuentran el presidente del Condado de El Bronx Rubén Diaz Jr., el congresista Adriano Espaillat, el concejal Ydanis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa, entre otros, que han apoyado la candidatura de Eric Adams.

Los activistas negros también han criticado a Yang por usar la lucha anti racial como bandera personal de campaña, y en una manifestación en contra del abuso policial en Manhattan, el candidato a la alcaldía fue abucheado y expulsado.

"Saca tu trasero de aquí. No te queremos aquí", le gritó una mujer, mientras el resto de los participantes de la marcha coreaban ese mismo sentir.