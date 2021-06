Uno de los respaldos más esperados y codiciados en esta carrera electoral por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, ha llegado. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, apoya la candidatura de la abogada de derechos civiles, Maya Wiley.

A través de una conferencia de prensa en City Hall Park, recordó a los neoyorquinos que en esta contienda se usará un nuevo sistema electoral: “el voto por orden de preferencia”. Por lo que anunció que Wiley, sería su primera opción en la boleta.

La congresista de El Bronx, instó a los neoyorquinos a “no darse el lujo de no participar” de este proceso democrático, para exigir que sus demandas sean escuchadas y así, mejorar las condiciones de vida en la ciudad de Nueva York.

“Tenemos un candidato que se va centrar a las personas, la justicia racial, la justicia económica y la justicia climática. Maya Wiley es nuestra opción número uno… Una candidata con la que los movimientos de base pueden trabajar, porque ella viene de ahí al comprender y apreciar la organizaciones de base”, dijo Ocasio-Cortez, mientras recibía vítores por el anuncio.

Este respaldo acerca a Wiley con los electores latinos, con quienes había tenido poco contacto. Sin embargo, tiene respaldos importantes de funcionarios electos, como la congresista Nidya Velásquez y la senadora estatal de Brooklyn Julia Salazar.

Otro punto a destacar, es la aproximación con el ala más progresista de la ciudad de Nueva York, en el que, la candidata de origen boricua Dianne Morales, era la más representativa.

Sin embargo, luego del problema con varios miembros de su personal al denunciar acoso y el querer sindicalizarse, días después fueron despedidos. Incluso, uno de sus principales asesores de campaña se pasó a trabajar con el bando de Maya Wiley.

Al referirse Ocasio-Cortez a la candidata Maya Wiley, dijo que ella ha estado trabajando toda su vida desde el interior de la ciudad y de la alcaldía para promulgar un cambio.

Destacó la importancia de unirse como movimiento, porque de lo contrario “conseguiremos una ciudad de Nueva York construida por y para multimillonarios y necesitamos una ciudad por y para los trabajadores”, agregó. “Entonces votaremos por Maya como número uno”.

LIVE NOW with @AOC at City Hall. You're going to want to watch this one. https://t.co/2fRqhH3IPY

— Maya Wiley (@mayawiley) June 5, 2021