Vacunarse, prioridad # 1 de Nueva York

La vida volverá a la normalidad solamente cuando la sociedad en su conjunto obtenga suficiente protección contra el coronavirus y esa protección la proporcionan las vacunas.

La vacuna ayuda a asegurar a las comunidades y una vez que se vacune al porcentaje suficiente de personas, - calculado por los científicos en el setenta por ciento de una población-, será difícil para el virus encontrar personas vulnerables para infectar.

Dependiendo de qué tan rápido se logre ese objetivo, la vida podría comenzar a

normalizarse para finales de este año, por ello es importante vacunarse.

Las vacunas son por ahora la mejor protección contra la enfermedad, pero los científicos aún no saben si también bloquean la transmisión del virus y por ahora, incluso las personas vacunadas deben continuar utilizando mascarilla, evitando reuniones en interiores, etc.

Incluso la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNtech está respondiendo bien a las nuevas cepas del virus descubiertas en el Reino Unido y Sudáfrica, que son altamente contagiosas y cuyas víctimas más vulnerables son jóvenes de entre diez y diecinueve años

A continuación un resumen general de la información más actualizada sobre el proceso de vacunación, que es complementario al proceso de pruebas y al mantenimiento de las medidas de contención de la pandemia.

LAS VACUNAS

Nueva York comenzó a administrar las vacunas contra la COVID-19 producida por Pfizer y BioNTech y Moderna a mediados de diciembre. Ambas vacunas fueron autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos y por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades ya que demostraron ser efectivas en más del noventa y cuatro por ciento, pero las dos requieren una segunda dosis para lograr inmunidad eficiente.

Como explicó el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, “un par de semanas después de la primera dosis se obtiene cierto grado, no óptimo, pero cierto grado de inmunidad.

Se obtiene una inmunidad óptima entre siete y diez días después de la segunda dosis.

El plan de distribución provisional de Nueva York incluye una base de datos estatal, el Sistema de Información de Vacunas del Estado de Nueva York, para hacer seguimiento del proceso de vacunación. Este sistema se utilizará para recordar a los vacunados que deben recibir la segunda dosis a través de diferentes medios como tarjetas postales, llamadas automáticas y mensajes de texto.

Por su parte los CDC han lanzado una herramienta en línea llamada v-safe, que permite registrarse para recibir recordatorios por mensaje de texto para la segunda cita de vacunación y para informar sobre posibles efectos secundarios. Por el momento no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas y si debe administrarse periódicamente.

QUIÉN DEBE VACUNARSE

De acuerdo a las directrices de los CDC, Nueva York continúa ofreciendo vacunas al grupo más vulnerable y de mayor prioridad, trabajadores de la salud y de primera línea y residentes en centros de atención a largo plazo.

Las personas elegibles en función de su empleo, deben dar fe de que su trabajo les exige tener contacto personal con miembros del público o compañeros de trabajo, o que no pueden trabajar de forma remota.

Como la ciencia ha demostrado que las personas mayores tienen mayor riesgo de hospitalización y muerte, especialmente quienes tienen afecciones médicas como diabetes, obesidad o enfermedades cardíacas, desde el 11 de enero los neoyorquinos de 65 años o más pueden inscribirse para vacunarse.

En el estado de Nueva York viven cerca de 3.3 millones de personas de 65 años o más.

El gobernador Cuomo al incluir a los adultos de 65 años o más, advirtió que hay dos millones de neoyorquinos recién elegibles para vacunarse, por lo cual instó a tener paciencia y dijo que por el momento: “lamentablemente, hay muchos más neoyorquinos elegibles que suministro de vacunas.

Se recomienda consultar con un médico sobre la seguridad, eficacia, beneficios y riesgos de la vacuna, particularmente personas con problemas severos de alergias. Además es importante consultar en línea para determinar la elegibilidad y sitios de vacunación.

QUIÉN PUEDE VACUNARSE

Al momento los grupos elegibles para recibir la vacuna de protección contra el Covid-19 son: trabajadores de salud, proveedores de atención médica y personal con contacto directo con pacientes, personal de emergencia, personal en lugares de prueba y vacunación de COVID-19, auxiliares de atención domiciliaria, dentistas y su staff; farmacias y

ayudantes de farmacia; residentes y staff en lugares de atención a personas de la tercera edad, entre otros.

Uno de los objetivos principales de la Alcaldía y de su Depto. de Salud es buscar la igualdad en toda la planificación de vacunación, en forma antirracista. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York estableció un Grupo de Trabajo de Vacunas (VTF) para desarrollar un plan de distribución equitativa de las vacunas disponibles.

El VTF supervisa la distribución de vacunas de acuerdo con las pautas de asignación nacional, con supervisión y monitoreo local para realizar ajustes y adaptación rápidos según las necesidades, asegurando una asignación y aceptación equitativa y ética. Por ello ha incluido a grupos como maestros y trabajadores de la educación, trabajadores de seguridad y transporte público, etc.

FASES DE VACUNACIÓN

De acuerdo a los lineamientos establecidos por los CDC, el Estado de Nueva York dispuso la vacunación contra el Covid-19 a grupos prioritarios con mayor riesgo de exposición al virus o enfermedades graves por Covid-19, organizados en un plan de vacunación de cinco fases.

La ciudad sigue ese plan, con adecuaciones a sus muy particulares necesidades y ha destinado las primeras vacunas al grupo de máxima prioridad. La ciudad de Nueva York ha creado su propio programa de distribución de las vacunas, pero siempre rigiéndose a los parámetros estatales.

En la fase 1, se vacunarán trabajadores de hospital de alto riesgo, personal de salas de emergencia, unidades de terapia intensiva y neumonología, de las comunidades más afectadas, seguidos de residentes de hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo que corren más riesgo de infectarse. Los suministros de vacunas son limitados durante esta primera fase de distribución.

La fase 1b incluye a trabajadores de primera línea, como agentes de policía, maestros, empleados de supermercados y de oficinas postales. La fase 1c incluye a los adultos de 65 o más años y las personas mayores de 16 años que padecen enfermedades graves.

En la fase 2 la vacuna se ofrecerá a residentes de centros de cuidados a largo plazo, personal de servicios de emergencia incluyendo agentes de policía y bomberos, maestros y personal de establecimientos educativos que dictan clases presenciales, cuidadores de niños y empleados de salud pública.

También trabajadores esenciales de primera línea, como empleados de supermercados, farmacias y transporte público.

Se incluyen en la fase 3 del plan estatal de distribución de la vacuna a personas menores de sesenta y cinco años que tienen enfermedades de alto riesgo. La fase 4 incluye otros trabajadores esenciales y la fase 5 incluye otros adultos y niños saludables.

DÓNDE VACUNARSE

Durante la fase 1, la vacuna sólo está disponible en hospitales y centros de cuidados a largo plazo. A medida que se dispone de más vacunas, el plan avanza a las siguientes fases y se han incluido más lugares de vacunación, como centros de atención comunitaria, clínicas rurales, consultorios médicos privados y departamentos de salud locales.

Las autoridades de salud pública de Nueva York tienen planes de trabajar con farmacias comerciales e independientes, comercios y otras organizaciones que incluyen escuelas, refugios de personas sin vivienda e instituciones correccionales para ofrecer la vacuna. Por ahora se han abierto centros de vacunación en los cinco condados de la ciudad. El estado también proveerá de unidades móviles de vacunación para llegar a las comunidades de difícil acceso.

Las vacunas están disponibles en hospitales y centros de atención a largo plazo. El Depto. de Salud del Estado de Nueva York ofrece servicios en línea para ayudar a determinar la elegibilidad y lugares de vacunación en todo el Estado. La ciudad de Nueva York tiene su propia herramienta en línea para encontrar sitios de vacunación.

BUSCADOR DE VACUNAS

Vaccine Finder es un recurso para que los neoyorquinos encuentren un lugar cercano dónde vacunarse contra el coronavirus y también para programar sus citas para recibir la vacuna. Cada proveedor administra sus horarios y citas. El objetivo de Vaccine Finder es unificar toda la información para facilitar su acceso a los habitantes de la ciudad.

Las citas deben programarse por anticipado. Se debe completar el formulario del Estado para poder vacunarse. El Estado requiere que el proveedor que administra la vacuna verifique que usted completó el formulario. Si actualmente no es elegible para la vacunación, no se registre para recibirla.

Antes de visitar un sitio para su vacunación, si no se siente bien el día de la cita, vuelva a programarla para otra fecha y no olvide utilizar su mascarilla cubriendo nariz y boca para recibir la vacuna, o no será admitido.

COSTO DE LA VACUNA

El gobierno federal cubre el costo de las vacunas y por su disposición, personas con Medicare, Medicaid y seguros privados, así como quienes no tienen seguro, no pagarán por las vacunas. Sin embargo los CDC indican que los proveedores de vacunas pueden cobrar una tarifa por administrarla.

Residentes y personal de hogares de ancianos y de otros centros de cuidados a largo plazo, recibirán las vacunas sin costo, gracias a un acuerdo del gobierno federal con las cadenas de farmacias CVS y Walgreens para que las administren.

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid administran la vacuna gratuitamente a beneficiarios de Medicare, sin co-pagos y algunas compañías de seguros médicos también han anunciado que no habrá costo para sus asegurados.

DESPUÉS DE VACUNARSE

Aún no se conoce la duración del período de inmunidad de las vacunas contra el coronavirus, ni se sabe si debe administrarse con regularidad, como la vacuna contra la gripe, pero es una herramienta para ayudar a retrasar la propagación del virus. Los CDC informaron que la población podría tardar meses en desarrollar inmunidad, por lo

cual continúan recomendando que se mantengan las medidas preventivas: uso de mascarilla y distanciamiento social.

Según los CDC los expertos necesitan aprender más sobre la protección que en la vida real brindan las vacunas, por lo cual es necesario continuar utilizando mascarillas después de haber recibido la vacuna.

El cuerpo puede tardar algunas semanas en desarrollar inmunidad después de la segunda dosis de una vacuna y a pesar de que la vacuna Pfizer es eficaz previniendo los síntomas del COVID-19, aún no está claro si alguien ya vacunado puede contraer el virus y transmitirlo.

Para determinar la inmunidad obtenida con las vacunas y el tiempo que dura esa inmunidad, se realizan monitoreos continuos entre personas ya vacunadas y para identificar cualquier riesgo que no fue evidente en el proceso de desarrollo y revisión acelerado de las vacunas.

Hay reportes de estafadores que ofrecen vacunas y tratamientos contra el Covid y que intentan cobrar por ellos, varias organizaciones privadas han creado redes de denuncia para rastrear estas estafas.

RECURSOS

La información sobre todo lo relacionado con el Covid-19, incluyendo la vacunación, cambia

constantemente, consulte permanentemente con las siguientes fuentes oficiales:

Línea directa de vacunación del Estado de Nueva York: 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).

Sobre disponibilidad de la vacuna a nivel estatal visite: sitio web de la vacuna contra la COVID-19 o llame al 1-866-881-2809 o envíe sus preguntas a [email protected]

Para detalles sobre los grupos actualmente elegibles para la vacuna COVID-19 visite: aquí

Para verificar si es elegible y para encontrar un sitio de vacunación cerca visite:

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page

Para hacer la cita para la vacunación llene el: Formulario de vacuna Nueva York COVID-19.

Para hacer una cita en el NYC Dept. de Salud o buscar hospitales llame a 977-VAX4NYC

Base de datos estatal NYSIIS Sistema de información sobre inmunización del estado de Nueva York

Para suscribirse y recibir recordatorios en mensajes de texto para asistir a la segunda cita de vacunación v-safe

Para informar de posibles efectos secundarios posibles efectos secundarios.

Para el buscador de vacunas de la ciudad de Nueva York visite: https://vaccinefinder.nyc.gov o llame al 311.

Para registrar un fraude visite: La Red contra el Fraude, de AARP