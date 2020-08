Una mujer que tosió sobre otra en un centro comercial fue detenida y acusada

Una mujer que deliberadamente tosió sobre otra en un centro comercial de Jacksonville y fue grabada en un vídeo que se hizo viral deberá comparecer ante la justicia este mes, tras haber sido detenida y acusada de asalto.

Medios locales informaron del caso de Debra Hunter, que fue filmada por la persona a la que tosió en la cara, Heather Sprague, una mujer en tratamiento por un tumor cerebral y con inmunodeficiencia.

La ahora acusada de asalto se encontraba en un centro comercial cuando ocurrieron los hechos en junio pasado y no llevaba mascarilla, al contrario que su víctima.

Cuando vio que Sprague la estaba grabando con su celular se acercó directamente a ella y tosió frente a la cámara.

Sprague denunció el hecho ante la policía y colocó en redes sociales el vídeo, que inmediatamente se hizo viral.

Casi un mes después, Hunter fue detenida, acusada y puesta en libertad bajo fianza, según el canal First Coast News.

Heather Reed Sprague, mom of ten, and Mayo clinic brain tumour patient in Jacksonville Florida, got assaulted because she recorded an incident where an angry karen was screaming and threatening the staff at a store, for a return of an item she didn’t have. #momof10 SHARE IT!!!! pic.twitter.com/lWXwPOX3kz

— Zinny's Blog (@zinny_blog) June 26, 2020