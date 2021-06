Los "soñadores" se concentraron este martes ante la Casa Blanca para exigir una vía para la ciudadanía y criticaron que sean utilizados "políticamente", cuando se cumple el noveno aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En un caluroso día en Washington, más de medio centenar de "soñadores", como se conoce a los 690.000 jóvenes protegidos por este programa, corearon frente a la residencia presidencial sus tradicionales lemas "Sin papeles, sin miedo", "Esta es nuestra casa" y "Biden escucha esta es nuestra lucha".

"Está muy bien que el presidente, Joe Biden, mencione historias de los beneficiarios de DACA y se reúna con ellos. Pero no es suficiente", dijo Cristina Jiménez, directora del grupo activista United We Dream (Juntos soñamos).

‼️ DACA IS NOT ENOUGH ‼️

We’ve taken over the streets of Washington DC, chanting as loud as we can, that DACA IS NOT ENOUGH.

We need citizenship for our communities NOW! pic.twitter.com/8Y1dB1Yxhi

— United We Dream (@UNITEDWEDREAM) June 15, 2021