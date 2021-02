Senadores piden a Biden que revierta la decisión de Trump sobre el Sahara

Veintisiete senadores, liderados por el republicado Jim Inhofe y el demócrata Patrick Leahy, han dirigido una carta al presidente, Joe Biden, en la que piden que revierta "la decisión equivocada" tomada por Donald Trump de reconocer a Marruecos la soberanía sobre el Sahara Occidental.

La carta, publicada en las redes sociales por ambos parlamentarios, insta también a Biden a renovar el compromiso de Estados Unidos con la búsqueda de un referéndum sobre la autodeterminación para el pueblo saharaui del Sahara Occidental.

Según aparece en el documento, la carta ha sido firmada, hasta ahora, por 27 senadores -13 republicanos y 14 demócratas- del centenar que componen la Cámara.

Today, @SenatorLeahy and I led 25 of our Senate colleagues in sending a letter urging @POTUS to reverse the previous misguided decision and recommit the U.S. to the pursuit of a referendum on self-determination for the Sahrawi people of Western Sahara. https://t.co/lceKxCoczP pic.twitter.com/dTaDvqUT2e

— Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) February 18, 2021