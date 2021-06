Tweet on Twitter

El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, actualmente se desempeña como Contralor de la Ciudad, durante el último año, en cada paso del camino, presionó al alcalde Bill de Blasio para que arreglara la respuesta de la Ciudad al COVID-19.

Ha vivido toda su vida en Washington Heights, fue criado por su madre Arlene, una maestra de educación primaria, y más tarde por su padrastro de origen boricua, el Sr. Carlos Cuevas.

Scott Stringer comenzó su carrera en el servicio público como asistente del entonces asambleísta Jerry Nadler y organizador de inquilinos en el Upper West Side.

Fue elegido miembro de la Asamblea del Estado en 1992, donde mantuvo una lucha constante contra los recortes de impuestos de George Pataki para los ricos y enfrentándose a los líderes de su propio partido para proteger los derechos de los inquilinos.

Scott fue arrestado protestando por el asesinato policial de Amadou Diallo, y aprobó una ley histórica contra el acecho para proteger a las víctimas de violencia doméstica, fue uno de los patrocinadores de la legislación sobre igualdad en el matrimonio y dirigió a un grupo de legisladores insurgentes a aprobar las primeras reformas de las reglas en Albany en una generación.

Más tarde se desempeñó como presidente del condado de Manhattan, y bajo su administración, Scott Stringer reformó el proceso de designación de la Junta Comunitaria y apoyó la planificación comunitaria para anteponer las necesidades del vecindario a las ganancias de los desarrolladores. Creó “Salas de guerra de hacinamiento escolar” y obligó al Departamento de Educación a construir nuevas escuelas.

Scott, que fue elegido contralor de la ciudad en 2013 después de una sorpresiva victoria sobre el ex gobernador Eliot Spitzer, supervisó el crecimiento de los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York de $ 147 mil millones a $ 240 mil millones.

Bajo el liderazgo del Sr. Scott, la oficina del Contralor ha auditado todas las agencias de la ciudad, ahorrando millones de dólares de los contribuyentes y mejorando los servicios de la ciudad.

Sus investigaciones han expuesto condiciones inseguras y deplorables en refugios para personas sin hogar y viviendas públicas, lo que ha obligado a mejoras muy necesarias.

En este tiempo como funcionario público ha sido una voz constante para el presupuesto responsable y la planificación a largo plazo, pidiendo más ahorros del Ayuntamiento para prepararse mejor para las recesiones fiscales.

Scott y su esposa, Elyse Buxbaum, viven en Manhattan y se consideran padres orgullosos de dos hijos, Max y Miles, ambos son estudiantes de la escuela PS 33 como muchos neoyorquinos.

Al igual que muchos neoyorquinos se ha enfrentado a los desafíos de la pandemia, de primera mano. La familia Stringer perdió trágicamente a su madre, Arlene, a causa del COVID-19 en abril de 2020.

¿Cuál será su prioridad el día uno si es elegido alcalde?

- Les diré que cuando mi madre falleció en un Hospital del Bronx, los médicos dijeron que este virus mostró cuán impactadas fueron las comunidades de color, la comunidad negra, la comunidad latina que padecían condiciones de salud preexistentes como diabetes y obesidad. Y muchas de estas enfermedades que el gobierno manejó, pero nunca resolvió.

En cierto modo dijimos que la comunidad latina estaba bien en el Bronx, pero las estaciones de autobuses sucias y los proyectos de salud solo afectarían aún más a nuestras comunidades.

Entonces, mi prioridad desde el primer día, como alcalde, es si el presupuesto es diferente, vamos a invertir de manera diferente.

Vamos a tener una nueva estrategia económica que ayudará a las comunidades que se quedaron atrás durante la pandemia.

Permítanme aclarar, Wall Street, aumentó 50 mil millones de dólares durante la pandemia. Se beneficiaron de la miseria de la gente.

La gente sufrió, los trabajadores de primera línea, las enfermeras, los médicos, los repartidores. Yo seré el alcalde de la gente que sufrió y vamos a traer de vuelta a esta ciudad, no de la misma manera, sino vamos a traerla de vuelta para todos.

Históricamente, los latinos han estado subrepresentados en puestos clave de la administración. ¿Cómo será su administración y cuál es su plan para incluir a latinos en puestos clave en su administración?

- Cuando mi padrastro en la década de 1970 se convirtió en el primer puertorriqueño latino teniente de alcalde del Bronx, fue una revolución al convertirse en el primer secretario municipal después de que David Dinkins se convirtiera en el presidente de Manhattan.

El hecho de que el presidente tuviera un latino en esta posición se consideró algo muy importante. Desde entonces hemos recorrido un largo camino, pero lo único que se ha mantenido constante sobre la representación latina, es que nunca llegan a los pasillos del Ayuntamiento.

Los funcionarios electos nunca son latinos y las personas en otros puestos son latinos, pero no en el Ayuntamiento. Es como si la comunidad no contara.

Yo como un niño que viene de una familia puertorriqueña y que creció en Washington Heights, sé lo que es ser parte de la diversidad y eso se verá reflejado en mi tiempo como alcalde.

Mi padrastro tiene 93 años, ahora está en Puerto Rico y hablamos todo el tiempo de eso y siempre me dice que recuerda los tiempos en los que no había representación. ¡Eres el alcalde quien puede cambiarlo!

Entonces la pregunta es: ¿Cómo lo haces? Una de las cosas que sé, es que, cuando se trata de diversidad, nombré a la primera directora de diversidad de la ciudad, Wendy García, es ahora la directora de diversidad.

Wendy es dominicana, pero también ha mirado a agencias que no invierten en las mujeres cuando REO hace negocios y eso se debe, a que, no tenemos liderazgo en la cima.

Así que vamos a tener vicealcaldes latinos y comisionados, y vamos a formar a las mejores personas de toda la ciudad para que formen parte de eso, porque esa es la forma en que se gobierna y así es como lo hice yo.

En la Oficina de Contralor nombré siete contralores adjuntos, en su mayoría mujeres. Creo que todas las mujeres que vinieron de diversos lugares en mi oficina, nunca han tenido más éxito en la historia de los oficiales anteriores.

Es hora de una nueva generación de liderazgo. Y lo que, por cierto, es que, ya sabes, invertir temprano en los jóvenes, apoyo a candidatos de diversos orígenes cuando se enfrentan a los republicanos en Albany, ya sean solo Jessica Ramos o tantos otros que representan a la nueva generación.

Y veo que mi puesto en la vida no es solo ser alcalde, sino dejar un legado de inclusión y diversidad. Y eso es algo que también quiero dejar a mis hijos porque creo que, cuando miran este período de tiempo, creo que las personas de ascendencia latina mirarán hacia atrás y dirán cómo nos excluyeron.

Cómo que si no importamos a pesar de que nuestra fuerza electoral es importante. Y voy a traer esa próxima generación de liderazgo porque quiero que eso sea parte de mi legado, quiero poder decirles a mis hijos cómo sucedió todo esto, quiero que vean eso como su padre estaba en la pelea y que él marcó la diferencia, y yo lo haré genial.

Usted comenzó hablando sobre la recuperación económica como una de sus principales prioridades clave. Los latinos se vieron afectados económicamente de manera desproporcionada por la pandemia. Ha presentado un plan económico muy amplio para ayudar en la recuperación. ¿Puede discutir los 3 aspectos principales de su plan para ayudar a la recuperación de las empresas latinas que cerraron durante la pandemia y cómo abordar los altos niveles de desempleo en nuestra comunidad?

- Debemos centrarnos en nuestras pequeñas empresas. Perdimos miles de pequeñas empresas y 500.000 personas perdieron sus trabajos debido al cierre de las empresas. Así que, ahora tenemos que asegurar que los negocios estén volviendo a la vida.

Primero, quiero llevar, además, de dinero de estímulo para invertirlo en nuestras bodegas, tiendas de abarrotes y nuestros espacios comerciales para pequeñas empresas.

Quiero dar estas subvenciones para que los dueños de las tiendas puedan mantener sus estantes, contratar trabajadores y regresar.

Vamos a sacar al gobierno de las espaldas de nuestras pequeñas empresas, no más tarifas, no más acoso por parte del gobierno, porque manejamos agencias incompetentes.

Voy a arreglar el departamento de edificios y deshacernos de esos expendedores donde las pequeñas empresas tienen que contratar a un intermediario para hacer los negocios del gobierno de la ciudad. Eso va a cambiar desde el primer día.

Y vamos a tener una meta, el objetivo es mantener abiertos todos los bares, restaurantes y locales comerciales. Ese será nuestro primer objetivo.

Tenemos que tener un programa de incentivos fiscales, echar un vistazo a los nuevos negocios y cómo llegamos a las comunidades, que para mí, es la base de esto.

También tenemos que alejar a los jóvenes de los trabajos minoristas y convertirlos en economía verde, podemos crear cien mil empleos verdes en la ciudad.

Tenemos que modernizar edificios de NYCHA, el plan verde es real y si podemos financiarlo.

Luego necesitamos tener CUNY gratis para que los niños puedan ir a la universidad y recibir capacitación, podemos obtener un programa de micro credenciales en CUNY y de repente, estamos de vuelta en el negocio.

Y esto va a impactar a la comunidad latina porque la comunidad, siempre ha tenido que ver con el espíritu empresarial y comenzar con poco, y luego pensar en grande. Y eso es lo que quiero poder hacer.

Continuemos con los negocios latinos. Ha habido muchas propuestas para aumentar la participación de MWBE en los contratos de la ciudad, pero como bien saben, no se ha avanzado mucho. Ha hecho de esta una de sus propuestas clave.

¿Qué hará diferente para asegurarse de que las MWBE reciban su parte justa?

- Cuando señalo a Wendy García fue porque comenzamos a ver lo que las agencias de la ciudad estaban gastando en empresas propiedad de mujeres y minorías y de los veintitrés mil millones de dólares gastados, entonces contratamos abogados, contadores, vendedores de alimentos, porque solo el cuatro por ciento de ese dinero se destinó a mujeres y negocios propiedad de minorías.

Fue increíble, desafiamos al alcalde de Blasio a hacerlo mejor. Luchamos con uñas y dientes por reformas para aumentar el gasto. Y luego comencé algo llamado Universidad MWBE, que no debe confundirse con la Universidad Trump.

Esto fue gratis, y quisiéramos que la gente no pensara que estaba en un negocio universitario, pero comenzamos a traer pequeñas empresas estadounidenses y comenzamos a tener conversaciones con ellas y a atraer a las grandes empresas a la ciudad, y funcionó porque comenzamos a aprovechar esas relaciones.

Una de las cosas que encontré en esa reunión fue cuando una joven de color me dijo, soy publicista y tengo un contrato con Nike. Ella dijo, ser publicista de Nike, que es algo muy importante. Ella era joven y su futuro estaba frente a ella, pero ella me dijo, lo tengo más fácil, conseguir que las grandes empresas me contraten.

No puedo conseguir que una agencia de la ciudad me dé una oportunidad. ¿Por qué está pasando eso? Porque tenemos un alcalde y una administración a la que no le importa.

Y es por eso que algunos de mis oponentes que se jactan de trabajar para Bill de Blasio, eso no va a ayudar a la comunidad latina. Necesitas a alguien que los haya defendido, MWBE ha luchado en todas las agencias, y mi plan para devolver la vida a la comunidad de MWBE para invertir localmente, y soy el único que ha tenido la experiencia de encontrarlos en MWBE durante los últimos ocho años.

De acuerdo, cambiando un poco de tema. Hablemos de seguridad. ¿Puede discutir su propuesta de una red de seguridad para los trabajadores indocumentados? Específicamente, ¿el fondo de trabajadores excluidos y el fondo de alimentos de emergencia?

- Como sabemos estos son trabajadores indocumentados siendo héroes de primera línea de la ciudad. Y tenemos que asegurarnos de que estén bien protegidos.

Así que, quiero asegurarme de que para los indocumentados establezcamos un banco de interpretación legal comunitario y servicios de idiomas para trabajar en nuestras propias cooperativas, porque eso va a ayudar.

También tenemos que asegurarnos de que cada agencia de la ciudad tenga un equipo permanente de traductores para brindar acceso al idioma, también debemos asegurarnos de que los recursos ingresan a nuestra comunidad, ya sean, alimentos, u otros recursos necesarios, que las personas indocumentadas necesitan.

El gobierno federal, el gobierno estatal no paga por ello, nosotros, como ciudad, tenemos que hacer eso, como parte de nuestro presupuesto.

Y permítanme también decir esto sobre ICE. Como alcalde cortaré inmediatamente todos y cada uno de los vínculos formales entre Inmigración, la policía de Nueva York y el Departamento de Correcciones.

También me aseguraré de que tengamos representación legal universal o inmigrantes neoyorquinos cuando enfrentemos la deportación. Esto es algo que ha sido parte de mi ADN.

Durante toda mi vida, las peleas afuera de la Plaza Federal, yendo a las manifestaciones. Todos los que vienen a este país, ya sean musulmanes, o de otras partes del mundo.

Cuando vienes aquí, eres ciudadano de la ciudad de Nueva York y el alcalde tiene que reconocerlos a todos.

¿Cómo planea abordar el aumento de la violencia armada y la violencia en general en la ciudad?

- Crecí en Washington Heights en las décadas de 1970 y 1980, cuando había dos mil asesinatos al año. Recuerdo que mi madre me decía en el tren A que todos los niños debían estar a salvo.

Ahora hemos recorrido un largo camino desde entonces, y quiero asegurarme de que todas las comunidades sean seguras. Y la forma en que lo hace es concentrar a la policía en el trabajo policial.

Nos concentramos en aumentar las tasas de eliminación, porque en este momento solo capturamos al 26 por ciento de las personas que están causando los tiroteos violentos.

Tenemos que concentrar más recursos a nivel de distrito. También quiero asegurarme de que mientras hacemos eso, mantenemos a los niños alejados del sistema de justicia penal.

Necesitamos más programas y mirar los programas que están funcionando en este país. Necesitamos trabajos, pasantías en la escuela y no poner a los niños en peligro con una vigilancia excesiva.

No queremos volver a los días de Giuliani y poner a nuestros hijos en una situación peligrosa. Los abuelos y los padres recuerdan ese período de tiempo.

Así que, como alcalde, tengo que proteger a la comunidad, pero también asegurarme de que nuestros niños estén a salvo de la vigilancia excesiva, porque tengo las habilidades de gestión.

Conozco el departamento de policía. Sé, por ejemplo, que gastamos 300 millones al año en la burocracia en los niveles más altos del Departamento de Policía y estamos matando de hambre las iniciativas locales, cambiaré eso como alcalde.

¿Qué pasa con el problema de salud mental en la ciudad?

- Me alegra que lo hayas mencionado porque el 40% de las llamadas al 911 no son por delitos, en realidad, son para la salud mental, eventos episódicos y, en lugar de enviar a la policía, debemos responder con profesionales de la salud mental.

Así que ese será el desafío porque al final del día, tenemos que darle a la gente su medicina.

Tenemos que conseguir que la gente acceda a los servicios de apoyo, pero la insignia y la pistola sobre problemas de salud mental no van a funcionar. Sé que la gente tiene miedo.

Sabes que tengo un niño de nueve años y un niño de 7 años y cuando están afuera como padre, me preocupo, pero también quiero ser inteligente en este tema y necesitamos una respuesta de salud mental.

Ha presentado una agenda progresista muy ambiciosa, con muchos programas nuevos. Matrícula gratuita, reparaciones de NYCHA, ampliación de la atención médica, etc. Todas propuestas muy caras. ¿Cómo planea pagarlos en un momento en que los ingresos de la ciudad están disminuyendo?

- Sé que obtendremos miles y miles de millones de dólares. Tenemos que pensar estratégicamente sobre cómo invertir ese dinero a largo plazo. Estamos viendo un repunte de 1.400 millones de dólares en impuestos sobre la renta de las personas físicas.

Entonces la economía está volviendo a la vida, y Joe Biden nos está haciendo bien en muchos niveles diferentes. Entonces, tenemos que tomar ese dinero y no desperdiciarlo al invertirlo en las agencias de la ciudad.

He identificado como Contralor mil millones de dólares en declaraciones potenciales y también he refinanciado la deuda de la ciudad. Deberíamos tomar ese dinero e invertir en prioridades como la primera infancia, la educación y el cuidado de los niños.

Y si invertimos en mantener a las personas en sus casas y edificios de bajos ingresos, vamos a ser la ciudad más grande del mundo, pero esta vez seremos los mejores en el mundo para todos, incluida la comunidad latina.

El próximo alcalde se encargará de ayudar a todos, y ahora tenemos que hacer un cambio fundamental y la forma de hacerlo es tener un alcalde experimentado, y yo como Contralor sé dónde está todo el dinero.

He hecho responsable a la Administración de Blasio, he hecho mi trabajo tanto en el fondo de pensiones. Creo que solo necesitamos un alcalde que tenga la experiencia para ir desde el primer día y hacer que las cosas cambien.

¿Pero dónde vas a conseguir todo este dinero?

- A través de una combinación de finanzas estatales, federales y municipales, tenemos la capacidad de hacer esto al mismo tiempo, pero respaldar nuestro fondo de reserva, que es tan crítico.

Porque sabemos que siempre nos llegará otra crisis. Todo lo vamos a empezar a construir desde el primer día.

Tengo una pregunta difícil y sabes cuál es, pero quiero darte la oportunidad de hablar con la comunidad latina. Dos mujeres te han acusado de acoso sexual. ¿Cuál es su respuesta a estas acusaciones?

- Bueno, me alegra que lo hayas mencionado porque quiero responder esas preguntas directamente. En primer lugar, la acusación de una amiga hace 20 años es falsa y no era cierta.

Respeto el derecho de una mujer a dar un paso al frente y estar en un lugar para decir exactamente lo que debería decir. Pero también digo que necesita evidencia corroborada y luego investigación, y ha habido mucha investigación por parte de los medios que muestra que esto ha sido inconsistente.

Y en términos de la situación reciente que sucedió hace 30 años, literalmente no podría decirte quién es la persona. Por cierto, lo que yo diría es que, en el transcurso de mi vida, he hecho cosas horribles o por situaciones mal interpretadas, le pido disculpas.

Pero en estas dos situaciones, especialmente en la segunda, no recuerdo nada de 30 años. Lo único que puedo decirte es que hay un abogado que claramente no lo está, que trabaja para unos intereses poderosos documentados en la Prensa, que no quieren que yo esté allí.

Son gente de bienes raíces. Estas son personas poderosas y es realmente increíble que con solo un par de semanas antes de las elecciones, se avecina la niebla, pero siempre he sido un defensor de las mujeres. Respeto a las mujeres.

Y la última pregunta es: ¿Cuál es su mensaje para los votantes latinos indecisos?

- Mire, si lo que diría es que le pregunté a más votantes latinos y decida mirar mi experiencia vivida al nacer y criarme en Washington Heights.

El hijastro de un orgulloso latino que me crió para creer que todo es posible en este mundo.

Y eso para mí va a ser muy importante, pero también tengo un récord que ningún candidato a la carrera ha igualado.

No podemos permitirnos un alcalde de entrenamiento. No puedo permitirme equivocarme en los próximos cuatro años para determinar cuáles serán los próximos 25 años.

Y les pido a los votantes que consideren eso. Pero también, soy papá, tengo un niño de nueve años en la escuela pública y quiero un mejor futuro para ellos.

Eso es lo que también me despierta por la mañana. Cuando me derriban y me digo a mí mismo, ¿Para qué estoy haciendo esto? y vuelva a levantarme porque los miro a los ojos y quiero asegurarme de que todos los niños de esta ciudad tengan una oportunidad que yo, eso significa que vamos a ayudar a los niños que son niños sin hogar, que viven en viviendas públicas sin un acceso a Internet.

Quiero ser un alcalde para todos los niños porque quiero mirar hacia atrás en mi vida. Y cuando mis hijos crezcan, quiero que digan que su padre estuvo en la pelea y por eso voy a trabajar muy duro para ser elegido en las primarias.

Creo que estamos a punto de tener el mejor regreso, al igual que la ciudad tendrá el mejor regreso, pero necesito informarle a la comunidad para que se unan a alguien que ha sido parte de la comunidad durante la mayor parte de mi vida adulta.