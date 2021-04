Tweet on Twitter

Share on Facebook

La mexicana Adriana Barraza reabrirá en mayo la sala teatral que tiene en Miami y lo hará con el estreno mundial de "Fallen Angels" ("Ángeles Caídos"), del dramaturgo cubano Joel Cano, un montaje que la tiene emocionada, como reveló la actriz, quien prosigue con sus clases virtuales.

"Es para nosotros una requetebuena noticia", dijo la actriz sobre las dos funciones que ofrecerá los próximos 7 y 8 de mayo en el Adriana Barraza Black Box tras año y medio cerrado por la pandemia de la covid-19.

LA PERSONA EN LUGAR DEL PERSONAJE

Barraza, que fue nominada al Óscar como actriz de reparto por su interpretación en "Babel" (2006), de su compatriota Alejandro González Iñarritu y con quien ya había trabajado en "Amores Perros" (2000), en la actualidad reparte su tiempo entre el cine, el teatro, la televisión y la escuela que tiene en el sur de Florida y que está próxima a cumplir 10 años.

"Nosotros tenemos teatro, cinemateca y escuela. La escuela estuvo durante seis meses haciendo las clases online, descubrimos muchas cosas hasta que regresamos a presenciales con todos los cuidados, todas las máscaras y así hemos estado funcionando", indicó Barraza, que vive entre Buenos Aires y Miami.

Mientras espera el estreno de "Bingo", una "comedia muy ácida" que rodó en Nueva Orleans, donde interpreta a Lupita, el rol principal en una historia sobre adultos mayores que se ven afectados por la gentrificación, la actriz imparte clases magistrales a adolescentes en un curso no presencial del Mati Talent Institute.

Se trata de una alianza del Adriana Barraza Acting Studio con esa escuela privada del sur de Florida que imparte clases interactivas, personalizadas y bilingües en línea, y que ha ofrecido clases a distancia a alumnos de más de 50 países.

"Estamos ahora haciendo este curso con adolescentes de México o a veces del mundo, en donde el maestro Raul Arrieta está llevando las clases en general y yo tendré dos intervenciones con los chicos", detalló Barraza y que aclara que nunca habían impartido clases online a adolescentes.

Advertisement

Su método de trabajo "busca más a la persona". "Lo principal es encontrar e implementar en los alumnos las tres cualidades básicas de la actuación, que son la naturalidad, veracidad y profundidad", señaló.

"No es nada fácil pero es un proceso que te lleva a tener una actuación sumamente verdadera, a encontrar a una persona más que a un personaje", ahondó.

UN AÑO DEDICADA A LA ESCUELA Y A LOS ESTRENOS

Sobre el hecho de tener que impartir clases virtuales, algo que de cierta manera se aleja de la esencia del teatro, Barraza prefiere hablar de ventajas.

"Qué lindo lo que se logró con personas que están lejísimos físicamente, que se acercaron a través de una clase o un ejercicio. Las clases online siguen estando, no se interrumpieron, al contrario", dijo la actriz luego de todo un año dedicada a la escuela y a los estrenos.

"Estrené 'We Can Be Heroes' (dirigida por Robert Rodríguez), la película más vista en Netflix desde que existe Netflix", señaló Barraza, quien ha actuado en más de 50 películas y unas 60 producciones teatrales, además de haber participado en numerosos programas de televisión y trabajado con la cadena Televisa durante 16 años como actriz, productora y directora de varias telenovelas.

"Creo que una cosa fantástica del ser humano es que sobrevive y se las ingenia para que las cosas sobrevivan", afirmó optimista, mientras espera para trabajar en "una película ya anunciada en los Estados Unidos" donde actuaría con Patricia Clarkson, una actriz que admira "muchísimo".

Ese proyecto fílmico, que se titula "Monica", podría comenzar su grabación entre junio y julio próximos.

"Hay otras cosas que se están cocinando, pero hasta que no estén firmes estos proyectos mejor no lo platicamos", zanjó.