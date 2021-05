Marcela Mitaynes, madre, abuela y asambleísta del Estado de Nueva York

By

Muchos conocen y celebran que la recientemente posesionada asambleísta estatal, Marcela Mitaynes, nació en Lima, Perú, pero lo que no muchos saben es que el amor a su hija y ahora a su nieto, han sido la esencia y motor de su trabajo comunitario.

Al escucharle hablar durante la ceremonia de su juramentación, fue fácil comprender por que ha logrado una profunda identificación con los miembros de su comunidad.

Marcela Mitaynes es una mujer que habla con pasión y con convicción, habla desde su experiencia enfrentando retos y atravesando circunstancias, que son las mismas para la gran mayoría de los vecinos. Pero Marcela Mitaynes no habla de lo que le contaron, o de lo que ha escuchado o leído, ella habla de lo que ha vivido y ahí radica en parte el poder de su voz.

Efectivamente, la voz de Marcela Mitaynes se ha convertido en la voz de mucha gente, de una mayoría, que incluye a personas de muy diferente origen nacional, profesión, nivel educativo, etc., pero sobretodo porque cuando habla y como ella mismo lo ha afirmado, ha debido afrontar dificultades y luchar, lo ha hecho como madre, esa es la principal fuente de la fuerza de su voz.

La asambleísta Marcela Mitaynes tiene una hija, a la cual nos comparte que ha llevado a visitar Perú “para que conozca a su familia” y además nos cuenta que recientemente se convirtió en abuela, pero a su nieto todavía no ha tenido oportunidad de llevarlo a visitar Perú debido a la pandemia, pero que espera llevarlo a Lima cuando sea seguro.

Ha llevado a su hija y planea llevar a su nieto a su natal Perú, porque está muy orgullosa de la historia y la rica cultura gastronómica de su patria natal.

Entre otras cosas hace referencia al líder revolucionario peruano Tupac Amaru II y dice: “ la historia de Perú tiene a Tupac Amaru, de quien (el famoso rapero neoyorquino) Tupac Shakur tomó su nombre.

En medio de su muy ocupada agenda, la asambleísta representante del pueblo, pero sobre todo la madre y abuela Marcela Mitaynes, tuvo la gentileza de responder a nuestras preguntas.

Ahora que ha juramentado y tomado posesión de su cargo en la Asamblea Estatal, ¿cuáles son las prioridades de su agenda legislativa?

-Mi principal prioridad en la agenda legislativa es trabajar en la aprobación del proyecto de ley “Tenant Opportunity to Purchase Act” por su traducción al castellano, la Ley de Oportunidades de Compra para Inquilinos (A05971 / S03157), que presenté a principios de este año, la cual permitirá la posibilidad de que los inquilinos de la clase trabajadora en el Estado de Nueva York, tengan la oportunidad de ser los primeros en la fila, para comprar una propiedad del edificio que están rentando y que tengan el poder de negociar con una ayuda económica, muy asequible para el efecto.

A lo largo de las décadas, millones de neoyorquinos han solicitado el seguro de desempleo y millones están experimentando dificultades de pago de su renta y tienen dificultades de vivienda, antes y durante la pandemia.

Este proyecto de ley permitirá a los neoyorquinos de la clase trabajadora, tener la oportunidad de ser propietarios de una vivienda y así materializar un camino hacia una vida con dignidad.

Adicionalmente es importante lograr atención médica para todos, garantizar protecciones básicas para los inquilinos y abordar la mendicidad (buena causa / HAVP / financiamiento para NYCHA) y abordar el racismo ambiental, (el poder público y las plantas peladoras) que son problemas por los que nuestro Estado debe seguir presionando.

¿Cuál cree que es el mecanismo más efectivo para luchar contra la corrupción en la política?

-La forma más eficaz de resolver el problema de la corrupción en la política, especialmente en el Estado de Nueva York-, es creando instituciones y el precedente de ser abiertos y transparentes sobre como se toman las decisiones legislativas.

Al abrir las cortinas para exponer como funcionan realmente las cosas en Albany, quiero que la gente de mi comunidad comprenda como sus voces se están transformando en leyes.

¿Cuáles son sus expectativas políticas dentro de los próximos diez años?

-Me enfoco en el ahora mientras aprendo como funcionan las cosas y en asegurarme de que nuestras comunidades tengan lo que necesitan para salir de esta pandemia.

No he tenido tiempo de pensar en un futuro político desde donde me encuentro en este momento.

Desde su perspectiva como residente de un distrito popular, como madre y como inmigrante ¿cuál considera debe ser la prioridad ideal en la agenda del futuro alcalde de la ciudad de Nueva York?

-Abordar la desigualdad de ingresos. La ciudad de Nueva York se ha convertido rápidamente en un patio de recreo para los ricos. Una de las mejores cosas de esta ciudad y por qué la gente todavía quiere venir aquí, es la diversidad: cultural y económica de nuestras comunidades.

Debemos asegurarnos de continuar protegiendo y empoderando a nuestras comunidades inmigrantes de la clase trabajadora lo mejor que podamos.

Asambleísta Marcela Mitaynes se une a huelga de inmigrantes en Nueva York