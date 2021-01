Las Hijas de Elks donan suministros a hondureños afectados por los huracanes

La organización caritativa Hijas de Elks anunció este jueves en compañía del alcalde de Miami, Francis Suárez, donaciones en insumos para los afectados en Honduras durante la extremadamente activa temporada de huracanes de 2020.

En una rueda de prensa, el alcalde Suárez lamentó que por los menos "dos millones de personas en Honduras quedaron sin hogar" debido a los ciclones, que el año pasado se ensañaron con Centroamérica.

Suárez destacó que las Hijas de Elks, cuyo capítulo en Miami fue fundado en 1911, decidió enviar las donaciones a los hondureños pese a que no tienen ningún lazo con Centroamérica.

The outpouring of support from our community and the continued generosity should be a point of pride for this city. These donations will go directly to the families impacted by the devastation of Hurricane Eta and Iota.

