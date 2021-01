La PGA decide no jugar su campeonato de 2022 en un club de golf de Trump

La Asociación Profesional de Golf de Estados Unidos anunció que no disputará su campeonato de 2022 en el Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey, porque hacerlo sería "perjudicial" para su marca.

El presidente de la PGA, Jim Richerson, hizo el anuncio en un vídeo publicado el domingo por la noche en la web de la organización sin mencionar los motivos concretos por los que consideran "perjudicial" asociarse con ese club de golf en particular.

Los medios indican que parece claro que la toma del Congreso por partidarios de Trump la pasada semana puede estar detrás de la decisión, pues ha habido empresas que han tomado medidas similares en los últimos días.

Richarson indicó que jugar el campeonato en el Trump National Golf Club Bedminster, uno de los preferidos del presidente para practicar su deporte favorito, pondría en riesgo la capacidad de la PGA para poner en marcha sus programas y "preservar la longevidad" de su misión.

Es por eso que la Junta de Directores de PGA voto el domingo a favor de "ejercer el derecho de terminar el acuerdo para jugar el campeonato de 2022 en el Trump Bedminster", dijo.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President

