La modelo Emily Ratajkowski anuncia su primer embarazo en la revista Vogue

La modelo estadounidense de origen británico Emily Ratajkowski anunció este lunes a través de una publicación en la revista Vogue su primer embarazo, y confesó estar "muy agradecida" en las redes sociales.

Ratajkowski, casada con el actor y productor Sebastian Bear-McClard, decidió revelar al mundo que espera su primer hijo en un artículo acompañado por unas fotos en la portada de la revista, en la que aparece con muy poco maquillaje y un camisón de tonos tostados, y en la que sonríe mirando a cámara mientras acaricia su vientre.

"Agradecida y creciendo. Gracias a Vogue por esta portada muy especial", dijo la modelo en una publicación en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un corto clip con la foto.

Entitled “Who Will You Be?”, @Emrata's new short film is a self-narrated, deeply personal portrait of pregnancy, or what her friend–and director–@LenaDunham calls the “opposite of a People magazine baby announcement.” https://t.co/sz7wm8cJIu

— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 26, 2020