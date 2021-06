José María Galeano: “La gente me va a odiar desde el primer momento”

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El actor y escritor José María Galeano siempre se inclina a perseguir personajes difíciles o diferentes y ahora se convirtió en el villano malvado de la nueva telenovela de Univision, “Si Nos Dejan”.

Nacido en España, José María Galeano ha explorado todas las ramas de la actuación, desde el teatro hasta la pantalla, internacionalmente.

Sus interpretaciones en telenovelas como “Que Te Perdone Dios” y “La Doña” lo han lanzado al éxito. Su participación en películas como “Bad Night” y “La Muerte lo Seguía” y series como “Luis Miguel” y “El Dragón” ha ayudado a establecer a Galeano como un actor multifacético.

Ahora, en la telenovela, “Si Nos Dejan”, de lunes a viernes a las nueve de la noche en Univision, Galeano desarrolla el personaje de Samuel Fonseca que abusa de su pareja, interpretada por Gabriela Spanic.

En una entrevista exclusiva con Impacto Latino, Galeano contó sus experiencias como actor a través de los años y lo que quiere compartir con el público sobre “Si Nos Dejan”.

¿Cuál fue el momento que te inspiró a convertirte en actor?

-Yo, desde que era niño, me encantaba disfrazarme. Tengo una cicatriz en la ceja porque me vistieron para un carnaval de superman, y me subí a una mesa, y me aventé.

Siempre fui el payaso de la escuela, y me gustaba hacer reír a los demás. Eso va creciendo poco a poco hasta que llega a convertirse en un modo de vida, y es lo que a mi me hace feliz, que es contar historias.

Cuéntanos más sobre tus inicios en la industria.

-Yo estudié ciencias políticas, nada que ver. Yo ya quería ser actor en esa época. A mis papás no les gustó mucho la idea. Me empujaron a estudiar otra cosa, y me dejé convencer.

Pero, cuando terminé de estudiar en la universidad, me fui a estudiar actuación a Madrid, y me enamoré del oficio, de abrirte el alma y el corazón y crear personajes.

Empecé como empezamos todos, haciendo cositas en teatro, luego cortometrajes, muchos comerciales, papeles en televisión más pequeños, luego más grandes, y luego, me vine a México.

Han habido muchos proyectos muy importantes para mi, pero uno que fue muy definitorio, fue el personaje que hice en “La Doña” en Telemundo. Fui el villano en las dos temporadas, mi queridísimo y añorado Braulio Padilla, un tipo terrible, violento, psicópata, pero muy interesante y muy divertido de actuar.

La pandemia me despertó algo que llevaba latiendo muy fuerte dentro de mi que es escribir. [Incluso], ya terminé de escribir una serie y el guion de una película. ¿Cuál es la diferencia en tu opinión trabajando en telenovelas y cine?

-El cine es un proceso mucho más artesanal y lento. En algunos casos, el cine es [como si fuera] un plato de alta cocina que tiene detrás un una estructura y una elaboración con mucho cuidado.

Luego, a la hora de disfrutar del plato, también exige que te tomes el tiempo de disfrutar y paladear cada matiz y cada detalle.

Una novela es una hamburguesa, y todos sabemos como se hace una hamburguesa. Pero, ojo, una hamburguesa también es muy rica, y yo, que soy un amante de la gastronomía, disfruto de ir de repente a un restaurante [de cinco estrellas] con un vino fantástico. Pero, llega un sábado, y soy el hombre más feliz del mundo si me das una hamburguesa con papas fritas y un refresco.

Cuéntanos más sobre “Si Nos Dejan”. ¿Qué adelantos nos podrías dar?

-Es un melodrama familiar que tiene muchas historias dentro de la gran historia, de amores, de desamores, y de encuentros. Creo que es muy accesible para ver, y que a todo el mundo le va a gustar.

Es una historia de amor desde un punto de vista de la violencia, el machismo, el control, la posesión, la manipulación, y creo que es algo que va a ser muy impactante para el público por lo que contamos y cómo está contado.

Estoy haciendo un personaje terrible, muy duro, que se llama Samuel Fonseca. La gente me va a odiar, desde el primer momento, pero está interpretado con mucho cariño. ¿Qué mensaje quieres dejar con tu trabajo como actor?

-[Con “Si Nos Dejan”], a pesar que la gente me odie, me repudie, y me quieran escupir en la calle cuando me vean, es un mensaje por encima de todo de amor y respeto, que es el que tenemos que tener con las personas que nos rodean.

Como actor, mi voz como persona pública, el mensaje que a mi me gustaría dejar es que cuando una persona tiene la capacidad de hablar, el ser humano nunca debe callarse ante nada. Uno debe humildemente, siempre expresar su opinión. Yo invito siempre a todo el mundo a que se cultive, que lea, a que se culturicen, porque cuánto más trabajo como actor, cuánto más experiencias tengo, y cuánto más escribo, más invito a todo el mundo a reflexionar sobre todo.

¿Qué consejos darías a artistas emergentes hoy en día?

-Hay una frase muy bonita de un artista español que se llamaba Camarón de la Isla, un cantante flamenco: cuando uno lleva la pureza, y cuando uno la siente, eso no hay manera de borrarla nunca. Entonces, en verdad analicen si es algo que quieren con el corazón, y yo les invito a que tengan mucha paciencia, a estudiar mucho, y a pelear por los sueños.

Cuando yo era niño, yo decía: Hay algo más difícil que ser astronauta [con tal que] lleguen a la luna? Muy pocos llegan, pero si existe gente que llega. Siempre que exista el hueco, la mínima posibilidad, ese puede ser tú.