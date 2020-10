Investigan un incendio en un buzón electoral en Los Ángeles

Las autoridades del condado de Los Ángeles investigan las causas de un incendio ocurrido en un buzón electoral situado en biblioteca de Baldwin Park, una ciudad de mayoría latina.

El pequeño fuego se declaró el domingo por la noche dentro de la urna electoral, que ya tenía un número indeterminado de boletas de votación.

Los bomberos que atendieron la emergencia dijeron que alguien introdujo un periódico en llamas en el buzón oficial, según reportó el canal ABC7.

En la rápida acción los bomberos hicieron todo lo posible para salvaguardar la mayor cantidad de votos posible, reportó el canal, aunque se desconoce todavía cuántas papeletas resultaron destruidas.

Por ello, se instó a los votantes de la ciudad que depositaron su voto en este buzón a rastrear su boleta electoral para saber si finalmente fue recibida por las autoridades electorales o si deben presentar una nueva.

Baldwin Park tiene 75.251 habitantes según datos del Censo, de los cuales el 74,2% es de origen latino.

A fire that damaged a Los Angeles County ballot drop box in Baldwin Park is being investigated by authorities. Reports from the scene indicate an unknown number of ballots may have been damaged. https://t.co/crxp4Qzrm4 pic.twitter.com/ChHOMQmOlS

— Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) October 19, 2020