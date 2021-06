Ingrid Gómez, decidida a cambiar la realidad del barrio donde vive y trabaja

By

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El Distrito 21 representa en el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York a los barrios étnicamente más diversos de Corona, East Elmhurst, Elmhurst y Jackson Heights, donde las comunidades latinas son de las más populosas y antiguas.

Ingrid Gómez, una trabajadora social latina, organizadora comunitaria, miembro del

sindicato 1199 y de la Junta Asesora Comunitaria del Hospital Elmhurst, quien emigró

de Colombia con su familia cuando tenía siete años, escapando de la violencia, está

decidida a cambiar el estilo de liderazgo y la realidad del barrio donde vive y trabaja.

Durante su infancia y adolescencia ayudó a criar a sus hermanos, cuando la familia

vivía en el sur del Bronx, mientras su madre trabajaba como ama de llaves durante el

día y estudiaba inglés por la noche.

Durante ese tiempo, Ingrid y su familia vivieron indocumentados y por ello Ingrid y sus

hermanos fueron separados por algún tiempo de su madre, debido a políticas de

inmigración injustas e inhumanas.

Actualmente trabaja como terapeuta de salud mental, en el Centro de Niños de Nueva

York “ Early Childhood Center” y desde el inicio de la pandemia, que impactó y aceleró

los problemas del distrito, Ingrid ha liderado las luchas de su comunidad, motivada

además por las historias de sus vecinos y como afirma debido a la inacción que

observó de los funcionarios electos, entre otras cosas esa realidad le inspiró a cofundar

Corona Mutual Aid Network, para ayudar directamente a la comunidad, a la que ella

llama hogar.

En su distrito la presencia de la comunidad latina, -especialmente sudamericana-, es una de las más antiguas de toda la ciudad, ¿por qué cree que hasta la fecha el liderazgo hispano no ha logrado ahí un cambio significativo en la realidad de las comunidades migrantes?

- Nací en Barranquilla, Colombia y estoy orgullosa de ser una de miles de inmigrantes

que componen esta comunidad. Somos el núcleo de este distrito, pero la realidad es

que nuestras comunidades han sido descuidadas por los políticos durante mucho

tiempo, políticos que ponen sus intereses especiales en primer lugar, antes del pueblo.

Creo que ha llegado el momento para un gran cambio. La educación y participación

cívica es fundamental para integrar más a nuestra comunidad inmigrante en futuras

elecciones y puestos políticos. Estoy comprometida en crear más líderes latinos en mi

comunidad a través de la educación cívica.

Al caminar por la Ave. Roosevelt, -la arteria comercial del distrito-, se aprecia la realidad del distrito en términos de seguridad, limpieza, congestión peatonal, vehicular y según el testimonio de pequeños empresarios y residentes, los elevados costos de renta residencial y particularmente comercial, realidad que la pandemia empeoró. ¿Cuáles serán las prioridades de su agenda?

- La renta de pequeños negocios sigue aumentando. Esto tiene que parar. Mi plan

exige alivio inmediato de Covid-19 para pequeños negocios en forma de incentivos,

fondos monetarios o préstamos de bajo interés a los negocios afectados.

También impulsaré que finalmente se apruebe el Small Business Jobs Survival Act

(SBJA), un proyecto de ley diseñado para ayudar a proteger a los pequeños negocios y

sus espacios comerciales de las rentas excesivas y tácticas abusivas de propietarios.

También Impulsaremos normas que protejan a los inquilinos de locales comerciales,

como los contratos de arrendamiento de un mínimo de diez años, el derecho de

renovación y condiciones de negociación justas.

En cuanto a la limpieza, vamos a restablecer el presupuesto del departamento de

salubridad para aumentar las rutas de recolección de basura y agregar más botes de

basura en nuestra comunidad, especialmente en la zona de Corona Plaza y la

Roosevelt.

Crearemos un comité especial con miembros de la comunidad, quienes apoyarán en

mantener nuestro vecindario limpio. Es un esfuerzo de todos.

Algunos votantes le perciben como una candidata que se identifica con la agenda de extrema izquierda, radical, ¿qué les diría a los votantes al respecto?

- La verdad es que no me preocupo mucho por el tecnicismo de la política y las

etiquetas que conlleva. Solo sé que estoy del lado de la gente de mi comunidad y no

del lado de los políticos ricos, ni de los intereses especiales. Estoy luchando por

viviendas asequibles, calles más limpias y seguras, justicia económica para nuestro

pueblo y si eso es extremista para algunos, entonces lo soy.

¿Qué cualidades hacen de Ingrid Gómez la mejor opción entre todos los candidatos compitiendo por este distrito?

- Yo no soy política, soy trabajadora social y creo que ese es el cambio que

necesitamos. He trabajado directamente con familias inmigrantes durante dieciocho

años y en mi comunidad por los últimos siete años y sé lo que necesitamos.

Las personas comparten sus problemas conmigo cada día y como trabajadora social yo

les encuentro soluciones. Por ende creo que ser trabajadora social me califica para

servir como concejal.

Bajo una administración Gómez, crearemos más trabajos con protección de uniones,

trabajaremos para cancelar MCI y congelar las rentas, construiremos miles de unidades

de viviendas asequibles y terminaremos con la inseguridad alimentaria en nuestro

distrito y en la ciudad de Nueva York.

Un mensaje final

- Nuestro distrito fue el epicentro del Covid-19. La pandemia expuso problemas y

desigualdades que ya existían. La clase trabajadora y los inmigrantes fuimos los más

golpeados y eso no fue por coincidencia.

Se ha hablado mucho pero se ha hecho poco, necesitamos más trabajos con salarios

dignos, viviendas asequibles, crear más fondos para que nuestra gente pueda pagar la

renta, reducir los impuestos a la propiedad y acabar con la inseguridad alimentaria en

nuestro distrito.