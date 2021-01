Indocumentados que trabajen en plantas cárnicas en riesgo de no ser vacunados

Los indocumentados que trabajen en los frigoríficos de Nebraska sólo recibirán las vacunas contra el coronavirus una vez que los ciudadanos y los residentes legales las hayan recibido, o no serán incluidos en absoluto, afirmó el gobernador de este estado, el republicano Pete Ricketts.

"Yo no espero que los inmigrantes ilegales sean parte de las vacunas", señaló esta semana el gobernador.

La declaración ha suscitado una ola de rechazo de organizaciones civiles y congresistas, habida cuenta del alto número de contagios registrados en esas instalaciones, en donde la mayoría de sus trabajadores son latinos.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, calificó de "racista" a Ricketts: "Imagínense ser tan racista que alguien se esfuerza para asegurarse de que las persona que le preparan 'su' comida no sean vacunadas", señaló la legisladora en su cuenta de Twitter.

And @GovRicketts if the reporting about denying vaccine access to undocumented workers is “fake news,” I am happy to be corrected by you publicly stating that all undocumented Nebraskans, including meatpacking workers, will have access to the vaccine. Thank you! ☺️

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 6, 2021