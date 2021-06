Después de la devastación que experimentó la ciudad de Nueva York por la pandemia de Covid-19 y la actual crisis de crímenes violentos, la ciudad necesita un administrador experimentado y conocedor que tenga una visión clara y audaz para una rápida recuperación y resurgimiento.

Es por esta razón es que Impacto Latino respalda a Eric Adams como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York.

Este es un momento crítico para la ciudad de Nueva York y necesitamos a alguien con experiencia y conocimiento en la gestión del gobierno y no necesitamos a alguien que necesite tiempo para aprender cómo funciona el gobierno de la ciudad.

El Sr. Adams es el candidato que tiene la gran experiencia necesaria en este momento. Desde la comprensión que le brindó al crecer en la vivienda pública y los sistemas escolares, hasta trabajar en el NYPD, el Senado del estado de Nueva York, hasta su puesto actual como presidente del condado de Brooklyn, ha acumulado una amplia experiencia en el funcionamiento del gobierno de la ciudad.

El Sr. Adams tiene una larga historia de participación y trabajo con la comunidad latina y es por esta razón que ya ha construido una coalición sólida y cuenta con el apoyo de la mayor cantidad de líderes y organizaciones de la comunidad latina de todos los candidatos.

Sin duda, la ciudad de Nueva York enfrenta numerosos problemas serios en este momento, pero el más serio y urgente es la violencia y la anarquía que ha surgido en los cinco condados.

Eric Adams se encuentra en una posición única para poder abordar esta crisis el primer día de su administración. Después de una carrera policial de más de 22 años, comprende cómo se administra la policía en la ciudad de Nueva York y comprende dónde debe mejorarse.

Ha presentado un plan lógico para abordar los problemas con las armas y la violencia con armas de fuego, junto con un plan sobre cómo mejorar las estrategias policiales y de seguridad que se centran en los puntos críticos del crimen.

La recuperación económica de la ciudad de Nueva York también ocupa un lugar destacado en nuestra lista de problemas que el nuevo alcalde debe abordar en su primer día. Adams tiene un plan sólido que tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de la pandemia y también atraer nuevas inversiones de empresas fuera del estado.

Cuando hablamos con el Sr. Adams, quedamos especialmente impresionados con sus ideas sobre cómo ayudar a las empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE) y su llamado a priorizar más contratos municipales para estas entidades.

Él comprende las dificultades que la Ciudad ha impuesto a nuestras pequeñas empresas con las numerosas multas, el exceso de regulación y la burocracia y ha prometido revisar estas prácticas.

El Sr. Adams ha elaborado planes cuidadosamente para abordar la vivienda pública y diversas necesidades de vivienda. Una vez más, Adams se encuentra en una posición única para abordar estos problemas desde que creció en viviendas públicas y ha vivido la experiencia y comprende cómo y dónde se necesitan mejoras. Ha presentado el mejor plan para ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos con sus necesidades de vivienda.

El Sr. Adams planea expandir el acceso a la atención médica ampliando la elegibilidad de fondos y cobertura para NYC Cares, MetroPlus y ChildPlus. Estos programas son especialmente beneficiosos para la comunidad latina.

Aunque no es una prioridad en nuestra lista de tareas pendientes, nos impresionó su visión sobre cómo reconstruir la gestión de los numerosos departamentos. Su visión de construir una base de datos central llamada “MyCity” donde los neoyorquinos puedan acceder a todos y cada uno de los servicios de la ciudad y tener un mejor conocimiento de lo que está disponible para ellos, en cualquier idioma que los necesiten, es tan lógica que parece increíble que tal sistema aún no se ha establecido.

Después de hablar con los candidatos y escuchar sus plataformas generales y sus iniciativas latinas, y equilibrar eso en torno a las necesidades más urgentes para mejorar la seguridad y la recuperación económica después de la pandemia, hemos decidido con entusiasmo que Eric Adams es el mejor candidato para el trabajo de alcalde de la ciudad de Nueva York.

La mención honorífica es para Scott Stringer. Estamos impresionados con su plataforma muy robusta, su larga participación en la comunidad latina y su profundo conocimiento del funcionamiento de la ciudad. Con el nuevo sistema de votación por orden de preferencia, él es nuestra elección número 2.

ENGLISH ENDORSEMENT

Impacto Latino endorses Eric Adams

for Mayor of New York City

After the devastation New York City experienced from the Covid-19 pandemic and the current violent crime crisis, the city is in need of an experienced and knowledgeable administrator who has a clear and bold vision for a rapid recovery and resurgence of the greatest city in the world.

It is for this reason that Impacto Latino is endorsing Eric Adams as the next Mayor of New York City.

This is a critical time for NYC and we need someone with experience and knowledge in running government and we don’t need someone that needs time to learn on the fly how city government operates.

Mr. Adams is the candidate that has the wealth of experience needed at this time. From the understanding imparted by growing up in the public housing and school systems, to working in the NYPD, the New York State Senate, to his current position as Brooklyn Borough President, he has built extensive experience in city government.

Mr. Adams has a long history of involvement and work with the Latino community and it is for this reason that he has already built a solid coalition and has the support of the largest number of Latino community leaders and organizations of all the candidates.

Undoubtedly New York City is facing numerous serious issues right now, but the most serious and urgent one is the violence and lawlessness that has arisen across the five boroughs.

Eric Adams is in a unique position to be able to address this crisis on day 1 of his administration. After a police career of over 22 years, he understands how policing in NYC is managed and understands where it needs to be improved.

He has presented a logical plan to tackle the problems with guns and gun violence, along with a plan on how to improve policing and security strategies focusing on crime hot-spots.

New York City’s economic recovery is also high our list of issues that must be addressed on day 1. Adams has a robust plan that targets helping small businesses recover for the pandemic and also attracting new investments from out of state businesses.

When we spoke with Mr. Adams we were especially impressed with his ideas on helping minority and women owned businesses (MWBEs) and his call for prioritizing more City contracts for these entities.

He understands the hardships the City has imposed on our small businesses with the numerous fines, over-regulation and bureaucracy and has promised to overhaul these practices.

Mr. Adams has carefully crafted plans for addressing public housing and various housing needs. Once again Adams is in a unique position to address these issues since he grew up in public housing and has lived the experience and understands how and where improvements are needed. He has presented the best plan for helping low-income New Yorkers with their housing needs.

Mr. Adams plans on expanding healthcare access by expanding funding and coverage eligibility for NYC Cares, MetroPlus and ChildPlus. These programs are especially beneficial to the Latino community.

Although not high on our list of to-do’s, we were particularly impressed with his vision on how to rebuild the management of the numerous departments. His vision of building a central database called MyCity where New Yorkers can access any and all of the cities services and have improved knowledge of what is available to them, in any language the need them, is so logical that it seems unbelievable that such as system has not been established already.

After speaking with the top candidates, and hearing both their overall platforms and their specific Latino initiatives, and balancing that around the most urgent needs for improved safety and economic recovery after the pandemic, we have enthusiastically decided that Eric Adams is the best candidate for the job of Mayor of New York City.

Honorable mention is Scott Stringer. We are impressed with his very robust platform, his long involvement in the Latino community and his deep knowledge of the workings of the city. With the new ranked choice voting system he is our number 2 choice.