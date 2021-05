Las autoridades de Nueva York identifican al sospechoso del tiroteo en Times Square por la tarde, mientras las víctimas se recuperan en un hospital local y crece la indignación por el aumento de la violencia armada en la ciudad.

Según el canal ABC7, que cita fuentes policiales, se trata de Farrakhan Muhammad, un hombre de 31 años que cuenta con antecedentes criminales por un asalto el año pasado, opera como vendedor ilegal y durante el incidente de este sábado intentó disparar a su hermano, quien lo identificó ante las autoridades.

Las víctimas del tiroteo son una niña de 4 años, de Nueva York, que recibió un disparo en la pierna y evoluciona favorablemente tras ser operada; una mujer de 23 años, de Rhode Island, que recibió un tiro en una pierna, y otra de 43 años, de Nueva Jersey, que recibió un tiro en el pie, de acuerdo a ese medio.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021