Glauco Araujo: La verdadera historia de un artista inmigrante

ENTREVISTA EXCLUSIVA

La vida del bailarín y actor brasileño Glauco Araujo es la verdadera historia de un artista inmigrante. Araujo siempre supo que su pasión y dedicación podría superar cualquier desafío, y cuando llegó a los Estados Unidos probó ese hecho.

“No hablaba nada de inglés cuando me mudé aquí. Entonces, mi primer trabajo en Chicago fue en la compañía de danza moderna llamada “Momenta Dance Company”, y básicamente pasé cinco o seis meses hablando con dificultad, porque usaba mi cuerpo para comunicarme con la gente.

Pero, cuando comencé a trabajar en teatro, eso definitivamente me ayudó con el idioma”, dijo Glauco Araujo en una entrevista exclusiva con Impacto Latino.

Sin embargo su historia no comenzó en Nueva York, empezó en un pueblo pequeño en Río Janiero, de donde se dio cuenta que quería ser un artista.

“Desde temprana edad, tuve pasión por todo lo que tuviera que ver con las artes. Definitivamente fui influenciado por lo que vi en la televisión y las películas, especialmente las telenovelas.

Aprendí que hay un gran mundo allá afuera que tenía posibilidades ilimitadas más allá de la vida que conocía en Río”, compartió Glauco Araujo.

Glauco Araujo empezó su camino en Rio con la Compañía de Baile de Río y la compañía ANDEF que se especializa en baile para discapacitados.

“Generalmente, como bailarín, comienzas con el ballet y pasas a otros estilos. Pero, yo empecé como miembro de una compañía de danza para discapacitados. Fue una lección de vida, porque tenía quince años, y vivía en el mundo de personas cuyas historias de vida no te creerías y que todavía estaban alegres”, contó Glauco Araujo.

Con sus talentos Araujo surgió y representó a Brasil en tures y eventos prestigiosos y

conmovedores con sus talentos, incluyendo la ceremonia de los Juegos Paralímpicos.

“Los horarios de la compañía de baile era muy exigente. Viajé por Brasil, luego, fuimos a

Londres, luego a Nueva York. Luego, tuve la oportunidad de bailar en películas, y luego hice una transición de inmediato, porque siempre fue mi sueño ser actor.”.

Cuando llegó a los Estados Unidos sin hablar inglés, Araujo ingresó en la compañía “Momenta Dance Company” e interpretó roles principales con coreógrafos reconocidos, como Doris Humphrey y Martha Graham.

Sin embargo, cuando recibió una beca de la escuela de baile Alvin Ailey en 2017, Araujo decidió que su destino era en Nueva York.

“Tengo esta pasión, y amo lo que hago. Creo que estar en Nueva York me permite hacer muchas cosas, a diferencia de si estuviera en casa en mi pueblo. Si tienes una pasión y siempre estás pensando en eso, es importante para ti. Así que adelante, hazlo.”

Habiendo participado como bailarín en presentaciones como “Aria” con la orquesta Camerata de Nueva York, el musical “Come Back Once More So I Can Say Goodbye”, y el musical “A Crossing” con la Compañía Barrington Stage, Araujo ha tenido experiencias inolvidables.

Pero, cuando tuvo la oportunidad de bailar y actuar en películas y en obras de teatro, sus sueños fueron realizados de una manera completamente diferente y revelador.

“Ya no trabajo en compañías de baile, pero todavía tengo las rutinas y tomo clases de baile.

Hay muchos proyectos que recibo que involucran baile. Pero también me gusta desarrollar mis habilidades como actor. La danza me ayudó mucho, con todo el lenguaje corporal, la disciplina que se obtiene. Creo que es muy importante para cualquier actor”, explicó Araujo.

A través de su trayectoria, Araujo ha participado en varias películas cortas y proyectos que han ganado los premios más buscados en festivales de cine nacionalmente e internacionalmente, incluyendo “A Tango to Remember”, “Ruminate”, “Lucid”, “Stop What You’re Doing”, y “Dance for Freedom”.

“Es solo una confirmación de todo el trabajo duro. Es increíble tener el trabajo y poder

desarrollar mi pasión, pero ser reconocido y recibir premios es una sensación maravillosa. Como artista, es muy difícil, y con el constante día a día, las pequeñas cosas, se siente bien”, compartió Araujo.

Además, ha sido parte de series en la televisión “Betty in New York” y “Homicide City:

Charlotte”, y ha trabajado en teatro en papeles principales dando vida a personajes con las compañías Triangle Theater, The Snarks, ACC, y EAG. También, tuvo la oportunidad de viajar en un tur en España con las obras “Soledad Bailada” y “Casi Compartida”.

Sin embargo, la experiencia que Araujo recuerda más es su primer momento en el escenario en la obra “Forty Carats”.

“Cuando comencé a hacer obras en inglés y tuve que memorizar todo, fue una mezcla de sentimientos. Estaba asustado y emocionado al mismo tiempo con lo que estaba haciendo, y pude estar orgulloso de la producción.”

Incluso, Araujo no ha parado con la pandemia, porque nada puede detener la evolución de sus talentos, y de sus sueños.

“Todavía hago mis clases de baile en Zoom. También, hago mis clases de actuación. Tengo un amigo en la escuela de cine y, a menudo, necesitan actores. Entonces, podemos hacerlo a través de Zoom y es una muy buena práctica para mí como actor.”

Más recientemente, Araujo fue parte de una producción virtual con los actores reconocidos de Broadway y West End Anthony Newfield, Alison Fraser y Karen Archer en la obra nueva por Richard Alleman, “Adrift”.

“Fue mi primera producción virtual. Fue con gente grande, y yo estaba ahí. De hecho, me estaba recuperando de COVID, y no sabíamos lo que estaba pasando. No había vacuna. Me ayudó a tener esperanza y seguir adelante.”

Además, Araujo es un ávido defensor de la inclusión en las artes, especialmente por su propia historia como artista inmigrante.

“El problema de casting para personas de color yace en la calidad de los roles que se ofrecen. Durante tantos años, hubo estereotipos para latinos en producciones para televisión, cine y teatro que los limitaban. El talento latino rara vez tiene la oportunidad de interpretar personajes complejos.”

Sin embargo, Araujo sabe que un cambio ya ocurrió, y espera ser parte de los avances

importantes por venir. “La cultura exige que los productores y directores sean más inclusivos. Creo que estamos progresando, aunque sea lentamente. Me siento muy honrado cuando recibo un mensaje en las redes sociales de un chico latino que es fan de mi trabajo y se siente muy inspirado para ser actor. Espero poder seguir ayudando de alguna manera las personas de color en las artes.”

Araujo vive su vida con pasión, humildad, y felicidad siendo parte de sus proyectos y el mundo, ayudando e inspirando a los demás con su talento y con su historia verdadera como un artista inmigrante.

“Me levanto todas las mañanas y trato de tener una actitud positiva, y cada día trato de trabajar hacia una nueva oportunidad. Intento darle todo, sin garantías. Espero que donde quiera que vaya, sea cual sea el trabajo que asuma, yo pueda avanzar como actor, como bailarín y como ser humano”.