Giuliani se defiende por escena sexualmente comprometedora de "Borat"

El abogado personal de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se defendió este jueves de una escena en la que aparece tumbado en una cama con una joven que se hace pasar por periodista y que forma parte de la nueva película satírica "Borat Subsequent Moviefilm".

Durante el rodaje del filme, que sigue un formato de falso documental, el asesor legal del presidente estadounidense concedió una entrevista a la actriz Maria Bakalova creyendo que era una periodista con la que, al terminar el cuestionario, accedió a tomarse una copa a solas en la habitación de un hotel.

Allí, las cámaras ocultas lo grabaron en un momento en que se mete la mano en el pantalón tumbado en la cama frente a la mujer.

"El vídeo de 'Borat' es un completo montaje. Me estaba ajustando la camisa después de quitarme el equipo de grabación", justificó Giuliani en Twitter.

El abogado admite que es él quien aparece en las imágenes, por lo que no se tratarían de un montaje, aunque según su versión estarían sacadas de contexto.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020