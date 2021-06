Tweet on Twitter

Un día gris y con lloviznas anunciadas, no fue problema para la exitosa realización del 64o Desfile Nacional Puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, ya que por segundo año consecutivo se realizó virtualmente.

El esfuerzo realizado en el 2020, al ser la primera y única actividad latina de mayor trascendencia en su tipo en efectuarse cuando la ciudad era epicentro de la pandemia, fue un gran mérito y un ejemplo difícil de emular, pero sentó precedente de que la celebración de la historia y la cultura boricuas, no la iba a parar ni el mortal Covid-19.

Esa iniciativa del 2020, que reafirmó el espíritu pionero de la comunidad puertorriqueña de la ciudad, fue un ensayo para presentar el domingo 13 de junio del 2021, un muy bien trabajado espectáculo televisivo de ciento veinte minutos, el cual inició con música, color y alegría.

Con un formato diferente,más dinámico y fluido, los presentadores Joe Torres y David Novarro, -vistiendo la tradicional guayabera caribeña y con las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos-, presentaron y dialogaron con los invitados, desde un espacio abierto del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College.

Mediante innumerables entrevistas, intervenciones y segmentos, desfilaron en pantalla líderes boricuas a nivel artístico, musical, cultural, político, educativo, etc.

Entre los primeros entrevistados estuvieron los “grandes mariscales” del desfile, que para quien no lo sepa, son las personalidades reconocidas por sus méritos, que encabezan y abren el desfile, en este caso Lin Manuel Miranda y el elenco de la película In the Heights.

Como afirmó Novarro en su entrevista a Lin Manuel Miranda, “esta es la época de oro para los artistas latinos del entretenimiento” la presencia de las estrellas y actores compartiendo sus testimonios fue el inicio de una inolvidable celebración de la cultura e historia boricuas.

FUNDAMENTO HISTÓRICO

El desfile destacó la historia de los puertorriqueños y sus aportes, sustento de la plataforma de trabajo de esta comunidad, que comprende y valora la impotencia de la investigación histórica y la preservación de su documentación.

Además de entrevistar a Yarimar Bonilla, la nueva directora del Centro de Estudios Puertorriqueños, entrevistaron al Presidente del Museo Nacional de las Artes y Cultura puertorriqueñas de Chicago, el único museo de la nación dedicado exclusivamente a promover la cultura puertorriqueña a través de diferentes proyectos.

Se resaltó el documental sobre The Young Lords y Emma Francis Snyder, dijo que la actividad de este grupo de puertorriqueños, fue clave para ayudar a las necesidades del cuidado de salud, “muchos pusieron su vida para esta causa, -algunos siguen vivos-, lograron los derechos de los pacientes, ayudaron a la creación de la Ley de derechos de salud a nivel nacional, no solo de la ciudad y con la pandemia vemos que hay que continuar trabajando”.

Felipe Luciano dijo que todavía están comprometidos con la causa y expresó: “se requiere más dedicación al propósito, consistencia, militancia, coraje, disciplina y visión, nada puede ser conquistado sin lucha. Hay que creer, continuar creyendo, creer que podemos ganar, los jóvenes deben estar educados, articulados en manifestar sus objetivos y continuar su sueño con pasión.”

FUNDAMENTO CULTURAL

El orgullo boricua se expresó en sus aportes y participación en una variedad de áreas, desde el cine, la poesía y música, hasta la gastronomía y la equitación.

Destacaron que por primera vez, se unieron dos instituciones para promover el cine puertorriqueño, el comité del desfile y el Festival de Cine Tribeca, cuyo programado, José Rodriguez, dijo es un esfuerzo para que retornen los espectadores y un escenario magnífico para hacerlo son las celebraciones puertorriqueñas, ya que hay obras magníficas de cine que resaltan los aportes puertorriqueños.

La Madrina del Desfile, la poeta Caridad de la Luz, resaltó la importancia de la poesía diciendo: “los poetas han sido la voz para articular y tenemos un rico legado de innumerables autores, los celebramos a ellos y a la poesía, que ha sido la voz de los puertorriqueños”.

Se citó una larga lista de poetas puertorriqueños, resaltando a Nuyorican Poets Café y las nuevas generaciones de poetas y trovadores, que participaron con sus estrofas.

FUNDAMENTO EDUCATIVO Y TRABAJO INTER-GENERACIONAL

Expresando: “nosotros comprendemos que la educación es la clave del futuro”, entrevistaron a Félix Matos Rodriguez, Rector de CUNY, quien dijo que el desfile “es una celebración de las contribuciones de muchas décadas, la herencia, la familia y el hogar”.

En ese contexto transmitieron la lista completa de los beneficiarios de la beca 2021 que otorga el Desfile a nivel nacional y destacaron que todo representa el esfuerzo colectivo, porque el desfile es sobre la familia.

Luciendo su banda de Gran Mariscal, Quiara Alegria Hudes, junto a su hijo y a su padre dijo que durante el desfile piensan en sus ancestros y hacen la conexión con sus hijos. Que hay muchos asuntos que deben ser solucionados, tanto en la isla como aquí, que está agradecida por el trabajo y la creatividad y que deben continuar.

Virginia Sanchez dijo: “estamos rompiendo esquemas y creando una nueva perspectiva, estas tradiciones vienen de mi abuela, bisabuela, madre, muchas historias que no han sido contadas, ahora son compartidas, sobre quienes somos nosotros y que no somos invisibles.”

Se homenajeó a Pura Belpre, escritora infantil que promovió la educación bilingüe y fue pionera preservando y diseminando el folclor puertorriqueño en las bibliotecas de la ciudad y en cuyo honor REFORMA, una organización nacional, estableció un premio.

En el proyecto boricua, los niños son muy importantes y Pura Belpre escribió cuentos infantiles, inspirándose en las historias tradicionales puertorriqueñas como La cucarachita Martina, de la que hicieron un documental y cuyos directos resaltaron la importancia de conectar a los niños con las tradiciones y la herencia cultural.

HOMENAJE A SAN JUAN Y AL CABALLO DE PASO FINO

Como estaba anunciado por los 500 años de fundación de San Juan, capital de Puerto Rico, se realizó un homenaje especial con un tema de Cuco Peña, interpretado por Gilberto Santa Rosa que decía: “San Juan tu nombre es pura historia de leyendas y canciones, de trovadores y poetas, de romances y de flores”.

Un coro estudiantil acompañado de piano y destacando al cuatro, instrumento nacional puertorriqueño, interpretó un popurrí de las canciones emblema de Puerto Rico.

En el contexto de la celebración histórica de fundación de San Juan, se realizó un tributo al caballo de paso fino, considerado el más suave del mundo y el historiador Dr. Rolando Solón Meto, habló sobre su historia afirmando que estos equinos introducidos por los árabes al sur de España “llegaron a Puerto Rico de República Dominicana y gracias a las amazonas, que lo practicaban como deporte y recreación, se logró reconocimiento internacional” y textualmente dijo: “ningún país puede alardear de haber creado el paso fino, que por exportación llegó a otros países con ese término, originado en Puerto Rico.”

HOMENAJE PÓSTUMO

Se rindió homenaje y recordó a varios puertorriqueños fallecidos, entre ellos el ex menudo Ray Reyes, Tito Rojas, Carlos Romero Barceló, Doreen Montalvo, Gregory Sierra, Héctor Rivera Cruz, Jimmy Morales, Juan Ortiz, entre muchos otros y además a las víctimas de violencia de género.

El gobernador Cuomo envió un mensaje y dijo estar muy contento de compartir virtualmente la celebración de Puerto Rico y de su vibrante comunidad en Nueva York: “Puerto Rico ha sufrido mucho durante los últimos años” y destacó el monumento en honor a las víctimas del Huracán Maria elegido por el gobierno estatal diciendo: “es un homenaje a la resiliencia de los puertorriqueños, somos más que amigos, somos familia, somos uno”.

A este saludo se unieron varios políticos boricuas a nivel estatal, entre ellos Maritza Dávila, Rossana Rosado y Marco Crespo.

También Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado envió un saludo: “Estoy feliz de ver a la ciudad volver a la normalidad y muy feliz de celebrar el orgullo boricua. Lucho por Puerto Rico diariamente en el Senado, para que sea tratado con justicia, como cualquier otro ciudadano en Estados Unidos”.

Luis Maldonado, quien preside el Consejo Directivo del Desfile agradeció y dijo que quieren continuar y mantener la tradición viva.

El desfile culminó con danzas y música del folklore puertorriqueño.