El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, subrayó este miércoles que "no existen condiciones" para unas "elecciones justas y libres" en Nicaragua e instó a la "liberación inmediata" de lo cuatro candidatos presidenciales recientemente detenidos por el régimen de Daniel Ortega.

En un comunicado, Blinken expresó su "contundente respaldo" a la resolución aprobada este martes por una amplia mayoría compuesta por 26 países en la Organización de Estados Americanos (OEA) que pide "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos".

The Nicaraguan people deserve free and fair elections. I welcome yesterday's @OAS_official vote, which unequivocally condemns Ortega and Murillo’s actions and upholds our shared commitment to democracy and human rights under the Inter-American Democratic Charter.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 16, 2021