Edwin Vázquez: Explorando la diversidad y la espiritualidad en su música

By

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Para el cantautor, guitarrista, percusionista y artista Edwin Vázquez, el propósito es lo más sagrado en la vida y él encontró su propósito explorando y dominando la diversidad y la espiritualidad en su música.

Nacido en Santurce, Puerto Rico y criado en Park Slope, Brooklyn, Vázquez proviene de una familia artística y multi-talentosa.

A los dieciocho años, Vázquez conoció a una profesora de artes y representante artística Susan Rybin , quien le dio una beca por dos años y le dio la oportunidad de aprender en un momento que no tenía los fondos para hacerlo.

Rybin lo llevó a “Sábado Gigante”, donde cantó una de sus primeras canciones con el sello discográfico Cutting Records, marcando su inicio en la industria.

Por su amor incondicional a la música diversa, Vázquez aprendió cómo tocar e interpretar a todos los géneros y estilos posibles, incluyendo rumba, flamenco, jazz, bolero, RnB, bossa nova y muchos más.

Además, Vázquez desarrolló talentos únicos, convirtiéndose en trompetista vocal y artista visual, alcanzando todos los sentidos de su público.

A través de su trayectoria extensa, Vázquez ha trabajado y grabado con leyendas como Julio Voltio, Mary J. Blidge, Paul Simon, Johnny Ventura, Tony Vega, Ruben Blades, Frankie Negron, Marc Anthony y Tito Puente Jr.

El cantautor ha viajado y presentado en festivales, desfiles y escenarios en todo Puerto Rico, EE. UU. y Canadá, como el Lincoln Center, Cami Concert Hall, Webster Hall, y The Gershwin Theatre.

En el año 2003, la carrera de Vázquez continuó floreciendo con el lanzamiento de su álbum, “Faith”, un tributo a su padre, recibiendo reconocimientos de la prensa y la televisión, incluyendo Telemundo y Univision.

Ahora, Vázquez tiene varias canciones y proyectos en movimiento, incluyendo “Semilla De Fe”, “Puerto Rico, Estamos Contigo” y “Madre Querida”, en todas las plataformas digitales.

Vázquez nunca para de compartir su espíritu musical con cada audiencia en línea y en escenarios por todo Nueva York, no importa cuán grande o pequeña sea. Su voz no para de resonar, su mensaje no para de llegar y su pasión y propósito lo empuja hacia adelante.

La presentación más reciente de Vázquez fue un conjunto excepcional en The Bitter End en Greenwich Village con violinista Susan Mitchell, trompetista John Williams y percusionista Antone Pagan. Al final de la noche inspiradora, en una conversación con Impacto Latino, Vázquez compartió su camino como artista, sus experiencias musicales y su mensaje al mundo.

Cuéntanos sobre tus inspiraciones musicales y tu familia artística.

-Mis inicios fueron con mi padre que era músico de trío de bolero, y mi madre que es

compositora. Mi hermano mayor, que es cantante de baladas, me inspiró mucho. Allí fue que aprendí mucho, escuchando cantantes como Raphael, Sandro y José José. Cada cantante tenía algo para ofrecerme en el sentido de técnica vocal. También, me crié en la iglesia cantando.

¿Cuál fue el primer proyecto que te lanzó a tu destino?

-Cada experiencia ha sido diferente, y tiene su impacto en mi corazón y en mi espíritu. Pero, una de las primeras fue con Susan Rybin.

Yo era jovencito y cantaba en un lugar que se llamaba El Obelisco en Queens, y esta bella mujer vino, y me dio una beca de un año que extendió a dos años, que se trataba de actuación. Pero, eso me ayudó mucho con el canto, con la música, con las

líricas. Creó una disciplina para mi en el mundo latino.

¿Qué te llevó a incluir una mezcla tan diversa de géneros y estilos en tu música?

-Eso viene de una filosofía musical que viene de la espiritualidad y del gusto, porque aquí en Nueva York, se escucha una variedad de música. Ya que me crie con boleros y escuchando salsa, Nueva York ofrece todos esos estilos de música. Pero, espiritualmente, como ser humano, mi filosofía musical es que quiero unir diferentes culturas, gente de todo el mundo, y diferentes razas.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con tantos artistas tan reconocidos?

-Fue una experiencia muy bella porque uno, con el tiempo, crea una disciplina. Uno encuentra con los años que el trabajo y las metas que llegan, llegan no sólo por el talento, sino por disciplina y fe.

Era un aprendizaje escuchar esos talentos, porque cada uno son como colores en

una pintura, ofrecen algo diferente.

¿Tienes algún recuerdo favorito en tu camino como artista?

Un tiempito cuando yo era jovencito, yo tocaba en las estaciones de los trenes. Resulta que esa fue una de mis experiencias más bellas, porque allí, ese público es un público sincero.

Ellos no tienen que parar para escuchar a una persona. Están cogiendo trenes, en ruta para llegar a su casa o un trabajo. Pero, cuando se paran allí a verte a ti cantar, es porque quieren escucharte.

A veces me daban propina, querían grabaciones, y eso fue un cielo para mi por la autenticidad, lo que le da valor a la vida en general.

Se que te presentas por todo Nueva York regularmente. ¿Cómo puedes describir tu experiencia y tu día a día como artista?

-Mucho trabajo. La jornada musical para mi se trata más de formar una conexión entre la gente y yo. Creo que sin eso, la fama no vale nada y el dinero no vale nada. Se trata de algo más emocional y espiritual para mi, al hacerlo yo de la manera que lo hago, que es una manera muy diferente, con una variación de presentaciones. Pero, también, es mucho trabajo porque hay mucha administración que uno hace.

¿Cómo describirías tu álbum “Faith” y tus canciones más destacadas?

-‘Faith’ fue un CD dedicado a la memoria de mi padre que falleció en 2000, y quise honrarlo usando una mezcla de mi música con el estilo de él. Las grabaciones tienen ese sonido como de disco viejo, y lo hice así a propósito.

Empieza con mi padre llamándome en el teléfono y quise que eso sea como un símbolo de fe en mi vida y en mi carrera musical. La pandemia, cuando empezó, lance la canción ‘Semilla De Fe’. También, le di la sorpresa a mi madre con la canción que ella escribió que se llama ‘Madre Querida’, de grabarla en el Día de las Madres. Y ahora, tengo una nueva canción, ‘Puerto Rico, Estamos Contigo’.

¿Qué proyectos futuros tienes que nos puedas adelantar?

-Hay muchos y le doy gracias a Dios primeramente por eso, porque eso es lo que un artista quiere. Hay muchas presentaciones que son variadas, pero más que nada, me alegra mucho grabar nuevas canciones.

Tengo ya como seis o siete canciones que voy a lanzar en el género de Zouk, una mezcla de música haitiana y latina. También, voy a lanzar una colaboración con

Richard Harris, y el video de ‘Puerto Rico, Estamos Contigo’.

Como un cantautor tan dedicado a tu arte, ¿qué consejos darías a un artista emergente?

-Lo importante es tener propósito en la vida de uno. Estamos aquí en una jornada que va a finalizar. Uno tiene que estar alineado espiritualmente. No se trata de religión. Se trata de un propósito.

Todo lo que tenemos es parte del propósito que tiene la naturaleza. En el mundo, todo tiene propósito. Si eres cantante, es porque ese es tu propósito y es importante usarlo responsablemente.

Queremos dejar una marca bella de nuestra carrera, y creo que si quieres motivación, busca un propósito. Si están buscando dinero y fama, eso se muere. Pero, si hay propósito en el corazón, eso le da fuerza a uno para seguir adelante.

Entonces, para todos los músicos: filosofía, espiritualidad, propósito, y expresión auténtica. Sé sincero, y no te compares con nadie, porque nadie puede ser tu. Todos somos individuales en el mundo. Se tú con todo tú poder, y eso no solo es existir, sino vivir. Viva con todo corazón, con todo propósito.