La Policía de Nueva York anunció este lunes que buscan al autor de un tiroteo en Times Square y que dejó herido a un viandante, que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, aunque no se teme por su vida.

El suceso tuvo lugar en el cruce de la Séptima Avenida con la calle 45, cuando el hombre "descargó un arma de fuego y alcanzó en la espalda a un hombre de 21 años que pasaba por allí", explicó la NYPD a través de su cuenta de Twitter, en la que colgó una foto del sospechoso.

De acuerdo a The New York Times, varios vendedores ambulantes de discos entraron en una discusión y uno de ellos sacó una pistola e hizo varios disparos, un incidente muy similar al ocurrido hace tan solo un mes en la misma zona, en el que resultaron heridas dos mujeres y una niña.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 6/27/21 at approx 5:15 PM, in the vicinity of 45th St and 7th Ave in Manhattan, the suspect discharged a firearm, striking a 21-year-old male bystander in the back. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/VdJtVcwapA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 28, 2021