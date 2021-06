El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado que la próxima semana presentará un proyecto de ley para legalizar en el país centroamericano el bitcóin, la criptomoneda más famosa y de mayor valor en el mercado.

En un mensaje grabado que se emitió al cierre de la conferencia Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales y que este año se celebró en Miami, el presidente salvadoreño dio a conocer que enviará al Congreso una medida que convierta al bitcóin en una moneda legal en ese país.

"En el corto plazo, esto generará trabajo y proveerá la inclusión financiera a miles de miles personas", señaló el gobernante.

El mensaje se emitió durante la presentación que ofreció el fundador de la plataforma de pagos Lightning Network Strike, Jack Mallers, quien reveló que ha trabajado con Bukele para llevar adelante esta iniciativa legislativa.

"Más del 70 % de la población activa de El Salvador no tiene una cuenta bancaria. No están en el sistema financiero", dijo Mallers, durante una presentación en la que relató que el proyecto surgió durante una estancia de tres meses que hizo en el país centroamericano.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021