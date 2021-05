Aprueban “Ley Hero NY” que brinda mayor protección a los trabajadores.

El estado de Nueva York aprobó la “Ley Hero NY”, un proyecto de ley vanguardista a nivel nacional que brinda mayores protecciones a las personas en sus centros de trabajo.

Luego de pasar los debidos procesos establecidos en la Asamblea y el Senado, el gobernador Andrew Cuomo, aprobó la ley (S.1034-A / A.2681-B).

Esta ley ordena al Departamentos de Trabajo y Salud del estado de Nueva York, crear un plan modelo de salubridad y seguridad obligatorio para prevenir enfermedades infecciosas transmitidas por el aire en el lugar de trabajo.

Muchos de los trabajadores en su mayoría inmigrantes e indocumentados que fallecieron a causa de la pandemia del COVID-19, se debieron a que no obtuvieron en sus centros de trabajo el adecuado equipo de protección personal, lo que hubiera evitado mayores contagios.

Si la legislación hubiera estado aprobada desde antes de la pandemia, miles de contagios se hubieran prevenido, ya que, a los trabajadores no se les permitía denunciar a sus empleadores sobre las violaciones a sus derechos.

Ahora con esta nueva ley se les permitirá a empresas con más de 10 empleados, la creación de comités de seguridad y salud en el lugar de trabajo, que estarán integrados por empleados y empleadores.

Se necesitó de una legislación permanente, para establecer verdaderas protecciones a los trabajadores esenciales.

Si es importante destacar que en algunos lugares de trabajo muchos de los protocolos de la ley ya se han establecido, entre ellas, normas de distanciamiento físico entre los trabajadores y brindarles equipos de protección personal.

The #NYHERO Act is not just a law, but a tool to help frontline workers stay safe at work and protect our communities.

I’m proud to have worked with @KarinesReyes87 on this bill and see it signed into law! pic.twitter.com/mMjYyNqfw8

— Sen. Mike Gianaris (@SenGianaris) May 6, 2021