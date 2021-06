El número de víctimas mortales del derrumbe del edificio en Miami-Dade, Florida aumentó de cinco a nueve en las últimas horas, informaron las autoridades este domingo mientras continúan las labores de rescate.

"Anoche recuperamos cuatro cuerpos adicionales entre los escombros y restos humanos. Hoy una víctima falleció en el hospital", confirmó en una conferencia de prensa la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

De esta manera, el número de muertos se eleva a nueve, cuatro de ellos identificados, mientras la cifra de desaparecidos está alrededor de los 150, sin que este número haya sido precisado.

En la rueda de prensa se encontraban también el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

La policía de Miami-Dade dio a conocer los nombres de tres víctimas mortales del derrumbe ocurrido en la localidad de Surfside, aledaña a Miami Beach, por lo que hasta el momento hay cuatro de los nueve muertos identificados y más de 150 desaparecidos, mientras continúan este domingo las labores de rescate.

Sumando a Stacie Dawn Fang, de 54 años, la primera víctima mortal en ser identificada, los nombres de fallecidos dados a conocer en las últimas horas son los hispanos Antonio Lozano, de 83 años; Gladys Lozano, de 79 año, y Manuel Lafont, de 54 años.

Los dos primeros se encontraban en el apartamento 903 del edificio Champlain Towers en el momento del derrumbe parcial, mientras que Lafont estaba en el 801, informó el Departamento de Policía de Miami-Dade vía Twitter.

#UPDATE 26: We have identified four victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/64dPUJMPw4

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 27, 2021