Un candidato a la alcaldía de Nueva York, Shaun Donovan fue arrestado este martes en Nueva York mientras participaba en una protesta para conmemorar el primer aniversario de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El que fuera exsecretario de Vivienda de EE.UU. bajo la Administración Obama fue esposado por los agentes esta mañana y liberado tras permanecer una hora detenido por interrumpir el tráfico en una calle de Manhattan.

El político, que ha sido acusado de desorden público, difundió en su perfil de la red social Twitter varios videos en los que se le puede ver participando en la protesta con otra decena de personas, portando un cartel en el que se lee "Justicia para George Floyd".

Asimismo, se puede ver al candidato siendo esposado por un agente mientras grita: "Las vidas de los negros importan".

Thank you so much for organizing today’s demonstration and for inviting me to participate, @iamrevkev!

George Floyd was murdered b/c he was a Black man. Period. If he looked like me, George would still be alive today. We will not let his death be in vain. #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/vHDXAiPCxu pic.twitter.com/eteB02MBCf

— Shaun Donovan (@ShaunDonovanNYC) May 25, 2021