La vacuna que desarrolla la firma estadounidense Novavax contra la covid-19 se ha mostrado segura y totalmente efectiva en los enfermos considerados de "alto riesgo" y con las principales nuevas variantes del virus.

Según un comunicado difundido este lunes por la empresa con sede en Maryland, el preparado, aún en fase 3 de estudio, ha demostrado ser eficaz en un 93 por ciento contra las principales variantes del virus que circulan en la actualidad y ser un 91 por ciento eficaz en los pacientes de alto riesgo.

