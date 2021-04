Meghan y Harry se unirán el próximo 8 de mayo a las decenas de personalidades, entre ellas el presidente Joe Biden en la celebración de un concierto pro-vacuna en Los Ángeles.

Según informan este miércoles medios locales, los duques de Sussex presidirán ese concierto de la campaña denominada "Vax Live" organizada por la ong Global Citizen, que será presentado por la cantante estadounidense Selena Gómez.

El evento, transmitido en streamig, contará además con las actuaciones musicales de estrellas como Jennifer López, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, E.L.L.E. o J. Balvin.

En un comunicado, los duques de Sussex aseguraron que durante el pasado año "nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha. Ahora tenemos que recuperarnos y curarnos, juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna".

Did you hear? Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, will be joining us for #VaxLive on May 8. See you there!https://t.co/nXT9VaXYBI

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 27, 2021