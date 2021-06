Matrimonio igualitario en Chile: justicia, libertad y democracia.

By

El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el 2017 se mostró abiertamente contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental, “el matrimonio es para procrear”, señalaba el mandatario.

Agregaba, además que “matri es el vientre de la mujer y significa, en consecuencia, que está íntimamente ligado con la fertilidad, fecundidad y la vida” y que “lo mejor para un niño es que la familia que lo adopte tenga la figura de un padre y una madre”.

Hoy el presidente se muestra a favor. Dice que la vida lo hizo cambiar de opinión. Lo que múltiples marchas por la igualdad y el matrimonio igualitario en Chile (así como manifestaciones por diversos temas sociales) no lo lograron, según Piñera, lo consiguió la vida.

Sin ser el foco central, al menos causa sospecha y cuestionamiento, ¿estrategia política, marketing o nueva ideología? Parece a todas luces una “cortina de humo” o un manto para cubrir violaciones a los derechos humanos, un pésimo manejo de la pandemia, una derrota apabullante de la derecha en las últimas votaciones y un gobierno con 83% de desaprobación.

Piñera sabe que Chile cambió, que toda la oralidad ya no convence, necesita sorprender por escrito, en lo concreto, un último aliento cueste lo que cueste, aunque los primeros asombrados hayan sido los partidos de su propio sector, quienes se muestran contrarios a la ley y, hoy, traicionados por el gobierno.

El 28 de agosto del 2017, la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de matrimonio igualitario, una iniciativa que fue parte de su programa de su segundo Gobierno, y que significó un acuerdo entre el Estado chileno con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El proyecto de ley durmió en el Parlamento por cuatro años, sin ser considerado importante ni urgente.

Hoy, por los motivos que sean, el proyecto de ley se tornó fundamental. Tanto para quienes han sido históricamente desplazados e invisibles, como para quienes han tenido los derechos legales, sienten que esta medida es pertinente, significa justicia y progreso civilizatorio.

La igualdad de derechos de todas las parejas, independiente de su sexo, implica respetar decisiones individuales esenciales; no solo el poder amar libremente y formar una familia con quién se desee, sino también, poder proteger a los hijos de la misma forma que los de las parejas heterosexuales.

Miles de matrimonios de chilenos se han realizado en el extranjero, lejos de sus familias y fuera de su patria. La mayoría de ellos, se alejaron para poder sentirse visibles, valorados y libres.

Y no solo es el hecho de que el matrimonio homosexual hasta ahora no sea legal en Chile, sino que cómo esto ha potenciado la profunda discriminación social que ha sufrido históricamente la comunidad LGBTQI.

Una vez más la pregunta a quienes rechazan el matrimonio igualitario viene irremisiblemente, ¿en qué le afecta a usted que dos personas quieran casarse?, y la réplica debería ser obvia: en nada.

Increíblemente las respuestas de parlamentarios, presidentes de partidos, representantes de la iglesia, candidatos presidenciales en el 2021, tienen relación con el Sida, los preceptos de la Biblia y la procreación.

La reflexión para quienes apoyan el matrimonio igualitario es simple y rotunda: si no desea casarse con alguien del mismo sexo, no lo haga, pero no intente quitarles derechos legales a otros y otras.

El 75% de los chilenos hoy está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Chile sí cambió, algo que el grupo más conservador parece no ver.

Independiente de las razones que muevan al gobierno, hoy el proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

La misma dignidad, el mismo reconocimiento, los mismos derechos.

Seguramente para muchos chilenos y chilenas que emigraron para sentirse felices y libres, más que nunca la emoción los debe embargar. Y las voces discriminatorias que los condenaron y les gritaron nombres ofensivos tan solo por amar, finalmente se comienzan a difuminar en la memoria y la palabra justicia empieza a tener sentido.