María Ordóñez: juventud, energía y diversidad para el Distrito 7 de Nueva York

La creciente presencia de las latinas en la lucha por lograr representación en el gobierno de la ciudad de Nueva York, no se limita al género, también a una nueva perspectiva generacional, que irrumpe en el escenario político con dos elementos fundamentales como son la diversidad y la renovación.

Cuando tenía dieciocho años María Ordoñez se postuló para miembro del Comité de Distrito, un puesto voluntario para representar a su distrito electoral y lo ganó, convirtiéndose en uno de los representantes más jóvenes en la ciudad de Nueva York. A los veinte años fue elegida delegada para representar a la candidatura de Bernie Sanders 2020 y al Distrito 13 del Congreso de Nueva York en la Convención Nacional Demócrata y se convirtió en la mujer de color más joven para este puesto por Nueva York.

Para María Ordóñez trabajar por la comunidad del Distrito 7 de Manhattan es un asunto de vida, porque nació y creció en el West Harlem y su experiencia directa y personal sobre el sistema de educación pública, vivienda, alimentación, los efectos de la gentrificación, -que ha desplazado a sus amigos y compañeros de estudio-, así como

la pandemia en esa área, es algo que le ha afectado directamente a lo largo de su vida.

ACTIVISMO Y LIDERAZGO

Pero María Ordóñez no ha sido únicamente testigo de la situación de su comunidad, desde muy joven ha desplegado su liderazgo innato, organizando a sus vecinos, ha sido activa voluntaria de su comunidad defendiendo causas como justicia ambiental, justicia social, igualdad, respeto y dignidad para toda las personas y atención para los más vulnerables.

La necesidad de lograr un cambio real para su distrito, le motivó a ingresar a la contienda política, en la cual compite con candidatos apoyados por la maquinaria y el establishment partidista, como lo demuestran los endosos y están financiados por grupos de poder económico, que se aseguran de que se elija a quien defienda sus intereses.

María Ordóñez aspira a convertirse en una auténtica y efectiva representación para el Distrito 7, que incluye los vecindarios en la parte norte de Manhattan, Morningside Heights, Manhattan Valley, partes del Upper West Side, Washington Heights, Hamilton Heights y Manhattanville, cuyas comunidades en su criterio, han sido ignoradas por sus representantes durante mucho tiempo.

La candidatura de María Ordóñez tiene el respaldo de Grassroots Action New York, New York Progressive Action Network, Our Revolution, Samelys Lopez, la Peruvian American Coalition of New York, NYC Kids PAC Rank # 2, Voters for Animal Rights Puppy Paw of Approval, PSC-CUNY, el voto judío y el Ecuadorean Civic Committee of New York, que

le acaba de reconocer como un miembro notable de la comunidad promoviendo el civismo y patriotismo y le entregó reconocimientos.

A pocos días de que pueda convertirse en la concejal latina más joven de la ciudad de Nueva York, compartió esta entrevista.

La pandemia ha afectado a los pequeños negocios, considerados el tejido fundamental de diversidad, generación de empleos y movimiento económico de las comunidades, ¿qué le ofrece María Ordoñez como concejal a ese sector vital de la economía local en el distrito 7?

- Los pequeños negocios son una parte fundamental del Distrito 7 y nuestra ciudad, como concejal lucharé para estabilizar la renta comercial y presentaré nueva legislación para pasar la ley de sobrevivencia en el trabajo de las pequeñas empresas o The Small Business Jobs Survival Act.

A través de esta legislación podremos ayudar a los pequeños negocios para que tengan el apoyo necesario para ser exitosos. Además de esto, es de mucha importancia que elevemos las voces de los más marginados de nuestras comunidad y apoyemos a las empresas propiedad de mujeres y minorías.

La inversión, incluyendo proyectos de vivienda, está supuesta a generar progreso y mejorar el nivel de vida de un barrio, ¿se puede luchar contra la gentrificación desde una perspectiva diferente, que no cierre las puertas a la inversión inmobiliaria?

- Sí se puede luchar contra la gentrificación desde una nueva perspectiva si logramos gobernar a través de un nuevo modelo, donde los políticos electos co-gobernamos con nuestras comunidades. A través de la co-gobernación y la co-legislación, podremos asegurarnos de que la gente de la comunidad y nuestros distritos prosperen y vean sus

intereses representados a nivel local en el Concejo Municipal.

Un tema importante es la seguridad, en esa perspectiva está creciendo el apoyo a las llamadas fuerzas del orden, que además están conformadas por un importante porcentaje de oficiales de color, afroamericanos y latinos. ¿Se puede lograr un punto de conciliación para lograr seguridad y respeto a los derechos civiles paralelamente?

- Para lograr un punto de conciliación entre la seguridad y respeto a los derechos civiles, tenemos que asegurarnos de que pongamos a nuestras comunidades en el centro de la conversación. También debemos eliminar el armamento militar de la policía y reducir su presupuesto por un billón de dólares, para lograr reducir la influencia negativa de la policía en nuestras comunidades, y comenzar a eliminar la criminalización de la gente por su color, género o identidad.

Para este cargo hay postulados una docena de candidatos ¿qué es lo que los votantes deben considerar para preferir y apoyar tu candidatura?

- He vivido en el Distrito 7 toda mi vida y me he postulado para luchar por una plataforma progresista para nuestra ciudad. Soy la mujer más joven postulada para el concejo y ya he escrito historia, al ser la candidata más joven en llegar a la papeleta electoral y obtener la máxima cantidad de matching funds (fondos compensatorios).

Me distingo de la docena de candidatos que están postulados en mi distrito porque soy una candidata de la comunidad, he recibido mi educación en el distrito, tengo el apoyo de mi comunidad y soy la candidata más joven en buscar representación en el concejo municipal.

Un mensaje final

- Estoy participando en la contienda para el Concejo Municipal para crear un cambio positivo y real para nuestras comunidades y para nuestra ciudad. Estamos creando un movimiento para enviar un mensaje de que, cualquier persona puede correr para un cargo de elección popular, no importa quién sea.

Soy la latina más joven postulada para el concejo municipal, ya hemos escrito historia y ahora nos falta hacer historia de nuevo y convertirme en la mujer más joven en obtener el cargo de concejal en la ciudad de Nueva York.

