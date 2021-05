Marc Anthony rompe récord mundial por ser el artista que más ha ganado Premios lo Nuestro

By

Guinness World Records, la autoridad mundial en récords, honró a uno de los artistas más influyentes de su tiempo, Marc Anthony con su tercer título de récord de GUINNESS WORLD RECORDS™ de el artista (masculino) que más ha ganado Premio Lo Nuestro en la historia con 24 victorias.

La ceremonia anual de Premio Lo Nuestro, presentada por Univisión y Las Estrellas, celebra la música latina más popular del año que se reproduce en Uforia Audio Network en 34 categorías. El artista Latino global está programado para una presentación en vivo durante la ceremonia, este jueves, 18 de febrero.

Para celebrar su último logro, Guinness World Records sorprendió a Marc Anthony con un certificado oficial en los días previos a la ceremonia de premiación.

“¡No tengo palabras! Todo lo que pienso es en mi equipo de trabajo. Especialmente durante este tiempo en momentos como estos; uno se da cuenta que uno no llega a un lugar solo. Gracias a mi equipo, a todos los productores, a todos en Magnus… a todo el que ha estado detrás de esto. Mi mente tiene tantas emociones en este momento y mi corazón no palpita en el ritmo usual. Espero que todo aquél que haya dedicado su vida a lograr que esto pase, se sienta tan especial como yo me siento. ¡Esto sigueeeeee!”, indicó Marc.

Hasta la fecha, Marc también posee dos títulos de récord de GUINNESS WORLD RECORDS para la mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista (3) logrado en diciembre de 2017, y el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay (28) logrado en septiembre de 2018.

La trayectoria ganadora del músico nacido en Nueva York comenzó en 1994 con el premio de "Artista Nuevo Tropical del Año". Desde entonces, sumó a su creciente lista de premios y nominaciones, incluidos 5 premios Premio Lo Nuestro en el 2014, así como el prestigioso “Premio Lo Nuestro a la Excelencia” (Premio a la Excelencia / Trayectoria) uniéndose a ganadores anteriores de premios, tales como: Celia Cruz, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Luis Miguel y Alejandro Sanz.

La superestrella mundial ha arrasado en las categorías tropicales, incluidos los premios al "Mejor Artista Masculino / Artista Masculino del Año" (1996, 2001, 2003-05, 2007), "Álbum del Año" (1997 - Todo a Su Tiempo; 2005 - Valió la Pena; 2014 - 3.0) y la “Canción del Año” (1998 - “Y Hubo Alguien”; 2004 - “Barco a la Deriva”; 2005 - Ahora Quién; 2014 - “Vivir Mi Vida”). Hasta la fecha, ha recibido 34 nominaciones en diversas categorías.

La música conmovedora de Marc lo llevó a sus últimas nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías de "Artista Tropical del Año" y "Canción Tropical del Año" por su exitoso sencillo, "Lo que te di".

Disfrute de la participación de Marc durante la 33ª ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro en el American Airlines Arena en Miami, Florida, EE. UU., a las 7 p. m. hora del este.

Obtenga más información sobre éste y otros increíbles récords en www.guinnessworldrecords.es.

Acerca de Guinness World Records

¿Cuál es el ave de caza más rápido de Europa? Esta fue la pregunta que inspiró la fundación de Guinness World Records en el 1955.

Lo que comenzó con la publicación de un solo libro desde la habitación de un gimnasio, hoy, GWR es una marca multimedia global, con oficinas en Londres, Nueva York, Miami, Beijing, Tokio y Dubái.

En la actualidad, ofrecemos contenido de clase mundial, no solo a través de libros, sino también, a través de programas de televisión, redes sociales y eventos en vivo.

Nuestro equipo de consultoría interna trabaja en estrecha colaboración con marcas y empresas de todo el mundo para maximizar el poder de romper récords y ofrecer campañas y soluciones corporativas galardonadas.

Nuestro propósito de marca es inspirar a personas- individuos, familias, escuelas, grupos, compañías, comunidades y países- a que lean, observen y participen en intentos de récords. Para unirse a esta comunidad de recordistas y aspirantes a recordistas, y encontrar la respuesta a esa pregunta original, visite www.guinnessworldrecords.es

Sobre Marc Anthony

Marc Anthony es uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

Ha sido reconocido con innumerables certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America, tiene más de 30 éxitos en las listas de Billboard y más de 7.1 billones de vistas en Youtube.

El 10 de mayo de 2019 Marc Anthony lanzó OPUS, su primer álbum de estudio en seis años en Magnus Media / Sony Latin Music. OPUS es su octavo álbum de salsa en los 26 años desde que Otra Nota (1993) lo estableció.

Además de ganar el Grammy al Mejor Álbum Tropical 2020, Opus le ha valido a Marc Anthony el # 1 en la lista Tropical Airplay de Billboard con “Parecen Viernes”, 4 nominaciones a los Latin American Music Awards por: Álbum Favorito (OPUS), Artista Tropical Favorito, Favorito Canción (Parecen Viernes) y Gira Favorita.

Fue finalista en 4 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2020 (Álbum Tropical del Año - OPUS, Canción Tropical del Año - Parecen Viernes, Artista Tropical del Año - Solista y Gira del Año - OPUS TOUR).

Su álbum anterior, Marc Anthony 3.0, lanzado el 23 de julio de 2013, recibió un American Music Award; una nominación al premio GRAMMY®; cinco Premios Lo Nuestro; dos Premios Juventud; diez premios Billboard de la Música Latina; tres premios Billboard; y reconocimientos especiales de las cadenas Univision y Telemundo.

Anthony también ha establecido un currículum de actuación altamente creíble. Además de sus logros musicales y de actuación, en 2012, el seis veces ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY® creó la Fundación Maestro Cares, organizando una serie de eventos para recaudar fondos durante todo el año para beneficiar a la organización sin fines de lucro y construir orfanatos en América Latina.

También tiene su propia línea de ropa y accesorios para Kohl's, y es propietario minoritario de The Miami Dolphins.

Su empresa de entretenimiento y deportes Magnus Media, es la compañía líder en representación de artistas y atletas latinos en la nación, y se enfoca en desarrollar nuevas empresas que unan la creación de contenido y el comercio.

El 16 de noviembre de 2016, Anthony recibió el prestigioso honor de "Persona del año" de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

En septiembre de 2017, Marc Anthony y Magnus crearon la alianza de artistas y atletas Somos Una Voz, para ayudar a brindar ayuda humanitaria a las áreas afectadas por desastres naturales en todo el sur de los Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras áreas afectadas en el Caribe.

Sus giras “Vivir Mi Vida”, “Cambio de Piel”, “Full Circle”, “Legacy” y The OPUS Tour, han sido incluidas en las “Listas de giras de conciertos con mayores ganancias globales”.

Su OPUS Tour se presentó en los Estados Unidos y otros mercados internacionales en 2019. En este 2020, Marc se convirtió en el primer artista del género salsa en recibir “6-time Diamond RIIA Certification” por su álbum 3.0.