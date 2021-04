Tweet on Twitter

Los tres sistemas bibliotecarios de la ciudad, la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL), la Biblioteca Pública de Brooklyn (BPL) y la Biblioteca Pública de Queens (QPL), ampliarán los servicios para incluir la navegación y el uso de computadoras en sucursales selectas de los cinco condados a partir del lunes, 10 de mayo.

Los tres sistemas, que cerraron sus ubicaciones físicas en marzo del 2020 para mitigar la propagación del COVID-19, han reabierto las ubicaciones de manera cuidadosa y gradual y han restablecido los servicios para atender de manera segura a los neoyorquinos que los necesitan.

Además de un sólido conjunto de programas y recursos virtuales, que incluyen libros electrónicos, cuentos en línea, clubes de libros virtuales y ayuda remota con las tareas escolares, asistencia con el currículum vitae y ayuda para la búsqueda de empleo, las bibliotecas comenzaron a ofrecer la recogida de libros para llevar y el registro de la tarjeta de la biblioteca en julio del 2020.

A partir del 10 de mayo en ubicaciones seleccionadas, los usuarios podrán navegar por los estantes durante un período de tiempo determinado y hacer citas para usar las computadoras en ubicaciones seleccionadas.

Además, en el sistema de la Biblioteca Pública de Nueva York, los usuarios pueden acceder a las colecciones de investigación con cita previa a partir del 10 de mayo.

Todos los usuarios de todos los sistemas deben seguir los protocolos de seguridad, incluido el uso de máscaras, el distanciamiento social y el respeto de los límites de tiempo para garantizar que el mayor número de usuarios como sea posible puede utilizar los servicios.

Si bien los sistemas de la biblioteca están monitoreando de cerca las circunstancias en la Ciudad, esperan agregar el uso de computadoras y la navegación a todos sus lugares de fácil acceso en las próximas semanas.

También planean ofrecer programas al aire libre además de programas virtuales continuos, clases, recursos de vacunación y más.

Los sistemas están trabajando para abrir lugares adicionales este verano y una reapertura completa lo antes posible en el 2021.

Las sucursales que abren el 10 de mayo para ampliar el servicio son:

Brooklyn Public Library

Brownsville

Canarsie

Central

Clinton Hill

Coney Island

Crown Heights

Flatbush

Ft. Hamilton

Greenpoint

Kings Highway

Midwood

Mill Basin

Red Hook

The New York Public Library (Que cubre el Bronx, Manhattan, and Staten Island)

Bronx

Allerton

Baychester

Belmont

Edenwald

Francis Martin

High Bridge

Jerome Park

Kingsbridge

Parkchester

Van Cortlandt

West Farms

Woodstock

Manhattan

53rd Street

125th Street

Belafonte-115th Street

Countee Cullen

Epiphany

Morningside Heights

Seward Park

Washington Heights

Staten Island

Huguenot Park

New Dorp

Richmondtown

St. George Library Center

Stapleton

Todt Hill-Westerleigh

Queens Public Library

Arverne

Astoria

Auburndale

Bellerose

Cambria Heights

East Elmhurst

Elmhurst

Hillcrest

Long Island City

Peninsula

Queensboro Hill

Richmond Hill

Ridgewood

Rochdale Village

Las sucursales seleccionadas se basaron en varios factores, incluida la proximidad al transporte público, el tamaño, la condición del edificio y la ubicación, con el objetivo de cubrir la mayor parte de la ciudad posible.

“Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, la Biblioteca ha trabajado para ofrecer de manera segura a los neoyorquinos los recursos y servicios que sabemos que necesitan. Ha sido un año largo y desafiante, y estamos ansiosos por restaurar el servicio de la biblioteca a una apariencia de normalidad, ”dijo el Presidente de la Biblioteca Pública de Nueva York, Anthony W. Marx.

“Esta expansión del servicio, incluido el uso de computadoras, fundamental para los usuarios que no tienen acceso a Internet en casa, es un paso importante y bienvenido en esa dirección. Continuaremos trabajando para restaurar de manera responsable y cuidadosa servicios adicionales y abrir ubicaciones adicionales durante las próximas semanas y meses, y ayudar a la Ciudad de Nueva York en su próximo capítulo de recuperación y renovación. "

“Desde que abrimos nuestras sucursales para el servicio para llevar en julio, hemos expandido los servicios bibliotecarios de manera gradual y cuidadosa, poniendo la salud y la seguridad de nuestro personal y nuestros usuarios al frente de cada decisión que tomamos mientras buscamos reabrir por completo,” dijo el Presidente y Director Ejecutivo de la Biblioteca Pública de Queens, Dennis M. Walcott.

“Las bibliotecas son esenciales para construir una ciudad fuerte, justa y equitativa, especialmente frente a una crisis de salud global. Dadas las condiciones actuales de salud pública, la creciente necesidad de nuestros recursos y el entusiasmo de nuestro personal por brindar más servicios al público, ahora es el momento adecuado para dar el siguiente paso. Así que quiero agradecer a todo nuestro personal por su compromiso y fortaleza, a nuestros líderes sindicales por su colaboración y a nuestros usuarios y miembros gubernamentales por su apoyo durante todo nuestro proceso de reapertura”.