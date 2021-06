La organización World Central Kitchen, fundada por el cocinero español José Andrés, tiene una gastroneta cerca del edificio parcialmente derrumbado en Surfside para dar de comer a los equipos de rescate que desde el jueves trabajan sin descanso en el lugar en busca de sobrevivientes.

En su cuenta de Twitter, José Andrés publicó un vídeo de un grupo de rescatistas llegando al lugar para tomar el relevo de sus compañeros "exhaustos". "¿Pueden imaginar lo duro que es su trabajo?", escribió el cocinero radicado en Estados Unidos.

World Central Kitchen publicó un vídeo y varias fotografías en las que se ve al personal del carro de comida atendiendo a varios rescatistas mientras hacía una parada en la ardua tarea de buscar entre la montaña de escombros a posibles sobrevivientes de la tragedia.

In Surfside, FL, Miami-Dade Fire Rescue is still in the search & rescue phase following the building collapse. The work is very challenging, so teams are constantly rotating throughout the day. The WCK team is onsite with fresh food for crews & the community. #ChefsForFlorida pic.twitter.com/qjZyDoeMHU

— World Central Kitchen (@WCKitchen) June 25, 2021