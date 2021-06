Los equipos de rescate continúan trabajando este sábado en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida (EE.UU.), mientras un fuego "grande" en el interior de los escombros está dificultando la búsqueda de sobrevivientes, informaron las autoridades.

"Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda, el incendio continúa vivo", dijo en rueda de prensa hoy Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.

Let me be clear: The men and women of our @MiamiDadeFire team are the best in the world. They are working around the clock and using every strategy available to find and save as many loved ones as possible.

Please keep them in your prayers. pic.twitter.com/kQJnH0G336

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 25, 2021