Una joven hondureña dio a luz este domingo a una niña en un baño del Aeropuerto Internacional de Miami asistida y le pondrá a su hija el nombre de Mia, que es a la vez la sigla de la terminal aérea.

La joven madre, identificada como Daniela Paz, y su hija fueron llevadas después del parto a un hospital, aunque están en buen estado.

Las trabajadoras del Miami International Airport (MIA) han iniciado una colecta en la plataforma GoFundMe para ayudarlas económicamente.

The stork was cleared for arrival✈️ today for a special delivery. Meet Mia👶 who was born at the airport this afternoon with help from our Terminal Team, @MiamiDadeFire and @MiamiDadePD. pic.twitter.com/xphdA9nzXH

— Miami Int'l Airport (@iflymia) June 20, 2021